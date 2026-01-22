BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1739 BGN
Петрол
63.97 $/барел
Bitcoin
$90,089.0
Последвайте ни
1 USD
1.1739 BGN
Петрол
63.97 $/барел
Bitcoin
$90,089.0
Корпоративни истории 6 стартъпа в областта на женските технологии, които да наблюдавате

6 стартъпа в областта на женските технологии, които да наблюдавате

Корпоративни истории

bTV Бизнес екип

Пазарът нарства значително очаква се да достигне 97,25 млрд. долара до 2030 г.

Женските технологии или по-добре познати като FemTech са в изключително ранен етап на развитие. Индустрията представлява едва около 1% от общите инвестиции в здравни технологии през 2022 г., според проучване на Speedinvest, цитирано от The Recursive.

Въпреки това пазарът нарства значително с прогнозен размер на пазара през 2024 г. от 39,29 милиарда долара, който се очаква да достигне 97,25 милиарда долара до 2030 г. (CAGR ~16,37% от 2025 до 2030 г.) .

В цяла Европа няколко нововъзникващи играчи набират скорост в области като психичното здраве на майките, дигиталния здравен коучинг за жени и други. Това е списък от Dealigence с 6 стартиращи компании, които в момента набират силен импулс.

ARTEMIS от Alpha Femtech (Унгария)

Елегантно боди, предназначено за облекчаване на менструалните болки. Предназначен е за хора, търсещи комфорт и облекчение по време на менструалния си цикъл.

  • Основатели: Anna Zsofia Kormos, Dora Pelczer
  • Последен кръг на финансиране: 143,462 евро
  • Етап: Предсевен (т.е етап на идеята)
  • Инвеститори: Hiventures
  • Общо финансиране: 185 730 евро

Momfident (България)

Виртуален психологически асистент, задвижван от изкуствен интелект, предназначен да подпомогне психичното здраве на новите майки по време на бременност и ранно майчинство. Той предлага персонализирана самопомощ, инструменти за скрининг на настроението и емоционална подкрепа, базирана на доказателства, чрез мобилно приложение.

  • Основатели: Женя Димитрова, Стоянка Черкезова-Матева
  • Последен кръг: 20 000 евро
  • Етап: Предсевен
  • Инвеститори: Няма данни
  • Общо финансиране: 20 000 евро

ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ НА ЖЕНЯ МОЖЕ ДА ГЛЕДАТЕ ТУК:

Soula (Беларус)

Емпатичният изкуствен интелект предоставя инструменти за превенция на психичното здраве, специално разработени за жени, използвайки интервенции, базирани на невронауки, и персонализирани комуникации. Персонализирана програма за благополучие се генерира от оценката на невробаланса на потребителя, с бъдещи възможности, включително генериране на аудио и видео.

  • Основатели: Наталия Миранчук
  • Последен кръг: 129,630 евро
  • Етап: Предсевен
  • Инвеститори: Няма данни
  • Общо финансиране: 1,04 милиона евро

Your KAYA (Полша)

Предлага персонализирана абонаментна услуга за екологични продукти, насочени към менструиращи жени, насърчаващи благополучието както на тялото, така и на ума.

  • Основатели: Кая Рибичка-Гут, Марек Гут
  • Последен кръг: 1,04 милиона евро
  • Етап: Растеж / Разширяване
  • Инвеститори: bValue Fund
  • Общо финансиране: Няма данни

MIM Fertility (Полша)

Разработва приложения, задвижвани от изкуствен интелект, които подобряват ефективността на клиниките и лабораториите за ин витро оплождане, подобрявайки точността и рентабилността на леченията за безплодие. Водещият продукт, софтуерна платформа с изкуствен интелект/машинно обучение, оценява потенциала за имплантиране на ембриони с помощта на изображения или видеоклипове, включвайки автоматизирани оценки и усъвършенствани анализи.

  • Основатели: Ула Санковска, Пьотр Вигоцки
  • Последен кръг: 1,73 милиона евро
  • Етап: Сeвен (На севния етап бизнесът ви става по-организиран и обикновено имате екип от експерти на борда)
  • Инвеститори: Tangent Line Ventures
  • Общо финансиране: 1,73 милиона евро

Snuggs (Чехия)

Относно: Проектира бельо за период, което предлага комфорт и поддръжка с разнообразие от стилове, подходящи за различни предпочитания, използвайки екологични материали и етични производствени практики.

  • Основатели: Томас Захрадник, Линда Сейдова
  • Последен кръг: 5,2 милиона евро
  • Етап: Растеж / Разширяване
  • Инвеститори: TripleB, бизнес ангели
  • Общо финансиране: Няма данни

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата