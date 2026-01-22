6 стартъпа в областта на женските технологии, които да наблюдавате

Пазарът нарства значително очаква се да достигне 97,25 млрд. долара до 2030 г.

Женските технологии или по-добре познати като FemTech са в изключително ранен етап на развитие. Индустрията представлява едва около 1% от общите инвестиции в здравни технологии през 2022 г., според проучване на Speedinvest, цитирано от The Recursive.

Въпреки това пазарът нарства значително с прогнозен размер на пазара през 2024 г. от 39,29 милиарда долара, който се очаква да достигне 97,25 милиарда долара до 2030 г. (CAGR ~16,37% от 2025 до 2030 г.) .

В цяла Европа няколко нововъзникващи играчи набират скорост в области като психичното здраве на майките, дигиталния здравен коучинг за жени и други. Това е списък от Dealigence с 6 стартиращи компании, които в момента набират силен импулс.

ARTEMIS от Alpha Femtech (Унгария)

Елегантно боди, предназначено за облекчаване на менструалните болки. Предназначен е за хора, търсещи комфорт и облекчение по време на менструалния си цикъл.

Основатели: Anna Zsofia Kormos, Dora Pelczer

Последен кръг на финансиране: 143,462 евро

Етап: Предсевен (т.е етап на идеята)

Инвеститори: Hiventures

Общо финансиране: 185 730 евро

Momfident (България)

Виртуален психологически асистент, задвижван от изкуствен интелект, предназначен да подпомогне психичното здраве на новите майки по време на бременност и ранно майчинство. Той предлага персонализирана самопомощ, инструменти за скрининг на настроението и емоционална подкрепа, базирана на доказателства, чрез мобилно приложение.

Основатели: Женя Димитрова, Стоянка Черкезова-Матева

Последен кръг: 20 000 евро

Етап: Предсевен

Инвеститори: Няма данни

Общо финансиране: 20 000 евро

Soula (Беларус)

Емпатичният изкуствен интелект предоставя инструменти за превенция на психичното здраве, специално разработени за жени, използвайки интервенции, базирани на невронауки, и персонализирани комуникации. Персонализирана програма за благополучие се генерира от оценката на невробаланса на потребителя, с бъдещи възможности, включително генериране на аудио и видео.

Основатели: Наталия Миранчук

Последен кръг: 129,630 евро

Етап: Предсевен

Инвеститори: Няма данни

Общо финансиране: 1,04 милиона евро

Your KAYA (Полша)

Предлага персонализирана абонаментна услуга за екологични продукти, насочени към менструиращи жени, насърчаващи благополучието както на тялото, така и на ума.

Основатели: Кая Рибичка-Гут, Марек Гут

Последен кръг: 1,04 милиона евро

Етап: Растеж / Разширяване

Инвеститори: bValue Fund

Общо финансиране: Няма данни

MIM Fertility (Полша)

Разработва приложения, задвижвани от изкуствен интелект, които подобряват ефективността на клиниките и лабораториите за ин витро оплождане, подобрявайки точността и рентабилността на леченията за безплодие. Водещият продукт, софтуерна платформа с изкуствен интелект/машинно обучение, оценява потенциала за имплантиране на ембриони с помощта на изображения или видеоклипове, включвайки автоматизирани оценки и усъвършенствани анализи.

Основатели: Ула Санковска, Пьотр Вигоцки

Последен кръг: 1,73 милиона евро

Етап: Сeвен (На севния етап бизнесът ви става по-организиран и обикновено имате екип от експерти на борда)

Инвеститори: Tangent Line Ventures

Общо финансиране: 1,73 милиона евро

Snuggs (Чехия)

Относно: Проектира бельо за период, което предлага комфорт и поддръжка с разнообразие от стилове, подходящи за различни предпочитания, използвайки екологични материали и етични производствени практики.

Основатели: Томас Захрадник, Линда Сейдова

Последен кръг: 5,2 милиона евро

Етап: Растеж / Разширяване

Инвеститори: TripleB, бизнес ангели

Общо финансиране: Няма данни

