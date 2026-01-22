Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
6 стартъпа в областта на женските технологии, които да наблюдавате
Пазарът нарства значително очаква се да достигне 97,25 млрд. долара до 2030 г.
Женските технологии или по-добре познати като FemTech са в изключително ранен етап на развитие. Индустрията представлява едва около 1% от общите инвестиции в здравни технологии през 2022 г., според проучване на Speedinvest, цитирано от The Recursive.
Въпреки това пазарът нарства значително с прогнозен размер на пазара през 2024 г. от 39,29 милиарда долара, който се очаква да достигне 97,25 милиарда долара до 2030 г. (CAGR ~16,37% от 2025 до 2030 г.) .
В цяла Европа няколко нововъзникващи играчи набират скорост в области като психичното здраве на майките, дигиталния здравен коучинг за жени и други. Това е списък от Dealigence с 6 стартиращи компании, които в момента набират силен импулс.
ARTEMIS от Alpha Femtech (Унгария)
Елегантно боди, предназначено за облекчаване на менструалните болки. Предназначен е за хора, търсещи комфорт и облекчение по време на менструалния си цикъл.
- Основатели: Anna Zsofia Kormos, Dora Pelczer
- Последен кръг на финансиране: 143,462 евро
- Етап: Предсевен (т.е етап на идеята)
- Инвеститори: Hiventures
- Общо финансиране: 185 730 евро
Momfident (България)
Виртуален психологически асистент, задвижван от изкуствен интелект, предназначен да подпомогне психичното здраве на новите майки по време на бременност и ранно майчинство. Той предлага персонализирана самопомощ, инструменти за скрининг на настроението и емоционална подкрепа, базирана на доказателства, чрез мобилно приложение.
- Основатели: Женя Димитрова, Стоянка Черкезова-Матева
- Последен кръг: 20 000 евро
- Етап: Предсевен
- Инвеститори: Няма данни
- Общо финансиране: 20 000 евро
Soula (Беларус)
Емпатичният изкуствен интелект предоставя инструменти за превенция на психичното здраве, специално разработени за жени, използвайки интервенции, базирани на невронауки, и персонализирани комуникации. Персонализирана програма за благополучие се генерира от оценката на невробаланса на потребителя, с бъдещи възможности, включително генериране на аудио и видео.
- Основатели: Наталия Миранчук
- Последен кръг: 129,630 евро
- Етап: Предсевен
- Инвеститори: Няма данни
- Общо финансиране: 1,04 милиона евро
Your KAYA (Полша)
Предлага персонализирана абонаментна услуга за екологични продукти, насочени към менструиращи жени, насърчаващи благополучието както на тялото, така и на ума.
- Основатели: Кая Рибичка-Гут, Марек Гут
- Последен кръг: 1,04 милиона евро
- Етап: Растеж / Разширяване
- Инвеститори: bValue Fund
- Общо финансиране: Няма данни
MIM Fertility (Полша)
Разработва приложения, задвижвани от изкуствен интелект, които подобряват ефективността на клиниките и лабораториите за ин витро оплождане, подобрявайки точността и рентабилността на леченията за безплодие. Водещият продукт, софтуерна платформа с изкуствен интелект/машинно обучение, оценява потенциала за имплантиране на ембриони с помощта на изображения или видеоклипове, включвайки автоматизирани оценки и усъвършенствани анализи.
- Основатели: Ула Санковска, Пьотр Вигоцки
- Последен кръг: 1,73 милиона евро
- Етап: Сeвен (На севния етап бизнесът ви става по-организиран и обикновено имате екип от експерти на борда)
- Инвеститори: Tangent Line Ventures
- Общо финансиране: 1,73 милиона евро
Snuggs (Чехия)
Относно: Проектира бельо за период, което предлага комфорт и поддръжка с разнообразие от стилове, подходящи за различни предпочитания, използвайки екологични материали и етични производствени практики.
- Основатели: Томас Захрадник, Линда Сейдова
- Последен кръг: 5,2 милиона евро
- Етап: Растеж / Разширяване
- Инвеститори: TripleB, бизнес ангели
- Общо финансиране: Няма данни
