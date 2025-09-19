Златото е по-ценно от всякога: 3 съвета как да пазите своята колекция

Скокът в цената на благородния метал изостря въпроса за сигурното съхранение

Скорошният ръст в цената на златото направи колекциите от „жълтия метал“ по-ценни от всякога и постави с нова острота въпроса как да бъдат защитени. За начало повечето колекционери не носят златото си в банка.

"Около 95 % от клиентите ни желаят лично да притежават метала", казва Стефан Глийсън, главен изпълнителен директор на Money Metals Exchange, голям търговец на благородни метали в САЩ, пред The Business Insider.

Спот-цената на златото надхвърли 3 700 долара за тройунция във вторник. След понижението на лихвите от Федералния резерв в сряда тя леко се понижи, но все пак е с повече от 1 000 долара, или 38 %, нагоре от началото на годината. Преди две години стойността беше приблизително наполовина.

Това е забележително увеличение за нещо, което лесно може да се побере в джоб, да се скрие на дъното на чекмедже за чорапи или просто да изчезне.

Разбира се, купувачите на злато обикновено вземат повече предпазни мерки, особено когато колекциите им нарастват по обем и цена.

1. Малки количества могат да се съхраняват на скрито място у дома

Докато огнеупорните сейфове са популярна домашна опция, Глийсън препоръчва нещо по-дискретно, тъй като сейфът сам по себе си може да привлече вниманието на потенциални крадци. В същото време тайното скривалище не бива да е прекалено тайно, дори ако става дума просто за заровена кутия с кюлчета и монети в задния двор.

"Ако ще го скрият, трябва да има доверен човек, който да знае къде е, защото хората умират и после никой не знае къде са вещите", отбелязва Глийсън. "Оставете информация при доверен роднина или при няколко роднини къде се намира."

Трябва да се има предвид, че повечето застраховки на жилища предлагат много ниски лимити за покритие на злато – в някои случаи около 200 долара, сочат данни на брокерската компания USI Insurance Services, – така че съхраняването на големи суми у дома е рисковано.

2. По-големи количества – в доверен депозитарен трезор

Снимка: Getty Images/iStock

С нарастването на златната купчина – по физически размер или по стойност – може да се наложи съхранение извън дома. Глийсън, чиято компания предлага подобна услуга, заявява, че "настоятелно се препоръчва" по-големи количества да не се държат вкъщи.

Банковите сейфове са една възможност, но Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC) не застрахова съдържанието им. Освен това FDIC съветва да не се държи в тях "каквото може да ви потрябва бързо или когато банката не работи".

Някои банки имат и правила срещу съхранение на монети и кюлчета.

Специализирани компании съхраняват и застраховат благородни метали срещу такса, която обикновено се изчислява според стойността на активите.

Money Metals Exchange предлага такава услуга, като приема физическо злато от клиенти и го поставя в един от хилядите контейнери във фасилити в Айдахо.

"Всеки път, когато контейнерът се отваря по каквато и да е причина, той се ревизира наново. Това става пред камери и с участието на няколко души", обяснява Глийсън. "Прилича на банков сейф, но се намира в трезор на голям депозитар."

3. Пазете тайната, независимо от количеството

Независимо от избрания начин, основното правило за сигурност на златото е дискретността. Разкриването на прекалено много детайли за наличните количества или за мястото на съхранение носи значителен риск, особено когато покачването на цената заема водещи заглавия.

"Не говорете със съседите и не разказвайте на всеки какво имате", подчертава Глийсън. "Част от сигурността е да държите устата си затворена."

