Защо инвеститорите изоставят облигациите заради златото през 2025 г.

Златото се изкачи на върха на списъка с желания на инвеститорите през 2025 г. Отдавна почитано като защита срещу инфлация и геополитически сътресения, „жълтият метал“ удари рекордни нива над 3 600 долара (3 080 евро) за тройунция, носейки близо 40 % доходност от началото на годината – най-силната година за златото от 1978 г.

Докато глобалните фондови пазари също отбелязват положителни резултати, те изостават далеч зад златото. Облигациите, напротив, преживяват поредна година на слабо представяне.

Защо облигациите вече не предлагат защита?

Държавните ценни книжа на САЩ и европейските суверенни облигации дълго време действаха като „амортисьор“ в балансираните портфейли. При икономическа слабост облигациите обикновено поскъпваха, докато рисковите активи поевтиняваха – зависимост, валидна само докато инфлацията оставаше ниска. Днес тази връзка изглежда се разпада.

От пика си през 2020 г. европейските държавни облигации са загубили около 20 % от стойността си, а американските дългосрочни държавни книжа се представят още по-слабо, като цената им се е свила наполовина за същия период. От началото на 2025 г. водещите европейски облигационни индекси са надолу с 2 %, изоставайки както от акциите, така и от суровините.

За инвеститорите, разчитащи на класическата структура 60/40 – 60 % акции и 40 % облигации – резултатите са разочароващи. За последните пет години стратегията носи едва 32 % доходност, докато самият S&P 500 дава 109 %.

Още по-неблагоприятно е, че очакваните диверсификационни ползи са се изпарили: балансираните портфейли претърпяват сходна волатилност и дори по-дълбоки спадове в сравнение изцяло с акциите. Когато растежът се забавя, геополитическият риск се покачва, а инфлацията остава висока, облигациите трудно предлагат защита.

Инфлацията е най-големият враг на облигационния пазар – тя изяжда реалната доходност и подкопава статута на актив „сигурно убежище“. В подобна среда златото запълва празнината.

Златото влиза в играта: защита срещу двойния риск

На фона на структурното отслабване на облигациите инвеститорите все по-често се обръщат към златото като стабилизатор в портфейла – актив, способен да защити едновременно от рискове, идващи както от акциите, така и от облигациите.

Стойността на златото е слабо корелирана с другите класове активи, което го превръща в идеален хедж в днешната многопластова рискова среда. По време на разпродажбата след "Деня на освобождението" през април и акциите, и облигациите поевтиняха едновременно, оставяйки инвеститорите без убежище.

Този срив в корелациите напомня за 70-те години на XX в., когато инфлацията бе неудържима, а доверието в централните банки – слабо. Тогава, както и сега, златото надминава всички основни активи благодарение на търсенето на защита срещу парично обезценяване и системен риск.

Според Goldman Sachs портфейлите, съставени от акции и облигации, са особено уязвими в два сценария: когато институционалната надеждност ерозира (както през 70-те) и когато шокове от предлагането пораждат „стагфлация“ (както през 2022 г.). "В двата случая златото исторически блести", посочват анализаторите на банката.

Централните банки водят, инвеститорите следват

Поведението на инвеститорите през 2025 г. се влияе и от агресивната вълна на покупки на злато от централните банки, особено в развиващите се икономики. След като западните санкции замразиха валутните резерви на Русия през 2022 г., държави като Китай, Индия и Турция ускориха диверсификацията на резервите си от щатския долар, насочвайки милиарди към злато.

По данни на МВФ покупките на злато от централни банки са се увеличили петкратно от февруари 2022 г. насам.

Инвеститорите вече вървят по същия път. SPDR Gold Shares (GLD), най-големият ETF, обезпечен физически със злато, е привлякъл 11,3 млрд. долара (9,63 млрд. евро) нетни постъпления само през тази година – на път да подобри рекорда си от 2020 г. Това е ясен знак, че частните инвеститори следват примера на централните банки и преосмислят ролята на златото като стратегически резервен актив.

За разлика от облигациите, които могат да бъдат обезценени от инфлация или засегнати от държавен фалит, златото не зависи от доверието към нито една институция. То не може да бъде напечатано, санкционирано или обезценено – качества, които изглеждат все по-привлекателни в свят на растящ дълг, поляризирана политика и фрагментирани рискове.

Високите нива на държавен дълг и по-хлабавата фискална дисциплина допълнително помрачават перспективите пред облигациите. Все повече инвеститори ги възприемат не като „сигурен актив“, а като задължение, изложено на инфлационна ерозия. Ако централните банки бъдат принудени да потискат доходността, за да ограничат разходите по обслужване на дълга – процес, известен като "финансова репресия" – реалната доходност на облигациите може да остане отрицателна години наред.

До къде може да стигне цената на златото?

През 2025 г. рискът е не само икономически, но и институционален. Инвеститорите все по-силно се притесняват от политическа намеса в паричната политика, особено в Съединените щати. Агресивната кампания на Доналд Тръмп срещу председателя на Фед Джером Пауъл породи опасения от натиск върху Федералния резерв да поддържа изкуствено ниски лихви.

Ако независимостта на Фед бъде подкопана, способността му да овладява инфлацията може да се обезсмисли – правейки златото атрактивен хедж срещу институционална крехкост.

Анализаторът от Goldman Sachs Саманта Дарт предупреждава: „Ако само 1 % от частните американски притежания на държавни облигации се пренасочи към злато, цената може да се изстреля до почти 5 000 долара (4 263 евро) за тройунция.“ Дори при по-умерен сценарий Goldman очаква златото да достигне 4 000 долара (3 410 евро) до средата на 2026 г., позовавайки се на политическа несигурност, глобално търсене от централни банки и намаляваща вяра в американското фискално управление.

Златният сигнал

Историческият възход на златото през 2025 г. отразява не само пазарен импулс, а фундаментална промяна в приоритетите на инвеститорите. Докато облигациите губят защитната си сила, а политическият риск подкопава доверието в паричните институции, златото се утвърждава като крайното „сигурно убежище“.

Неговата ниска корелация, устойчивост на инфлация и независимост от институционално доверие го правят особено подходящо за свят, в който традиционните предпазни механизми отслабват. В портфейли, които доскоро се крепяха на облигации, днес златото заема централно място.

