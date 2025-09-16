Цената на златото с нов рекорд

Златото е една от най-търсените инвестиции през тази година

За пореден път цената на златото достигна рекордно високи стойности.

Към 08:00 часа българско време спот цената на златото се повиши с 0,1 на сто до 3683,28 долара за тройунция, след като по-рано в сесията достигна нов връх от 3689,27 долара. Американските фючърси върху златото с доставка през декември се задържаха на ниво от 3720,10 долара, пише БТА.

Според анализатори очакванията за понижение на лихвените проценти подкрепят цената на благородния метал. В прогнозите вече е заложена известна предпазливост, като при липса на потвърждение от страна на УФР е възможно цената на златото да бъде подложена на натиск в краткосрочен план.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Пауъл да да предприеме значително намаление на лихвените проценти.

Данни на CME FedWatch Tool показват, че пазарите очакват сигурно понижение с 25 базисни пункта след края на двудневното заседание на Федералния комитет за отворения пазар, като има и прогнози за намаление с 50 базисни пункта.

По-ниските лихви обикновено намаляват алтернативните разходи за притежаване на злато, което не носи доходност, и оказват натиск върху долара, правейки метала по-атрактивен за инвеститорите с други валути.

Щатската валута се търгува близо до двумесечно и половина дъно спрямо еврото и почти достигна десетмесечно дъно спрямо австралийския долар.

SPDR Gold Trust, най-големият в света борсово търгуван фонд (ETF), базиран на злато, отчете увеличение на притежаваните активи с 0,21 на сто до 976,80 тона в понеделник спрямо 974,80 тона в петък.

Спот цената на среброто се понижи с 0,2 на сто до 42,63 долара за тройунция. Платината остана стабилна на ниво от 1401,65 долара, а паладият се задържа на 1183,76 долара.

Златото е една от най-търсените инвестиции през тази година. От края на 2024 г. цената му се е повишила с около 40 на сто. За сравнение, цената на биткойна се е повишила само с около една четвърт за същия период, а водещият германски индекс DAX - с около една пета.

