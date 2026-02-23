Златото достига 3-седмичен връх - какви са причините?

Върховният съд на САЩ отмени митата, които Тръмп наложи, позовавайки се на Закона за международни извънредни икономически правомощия

Днес цената на златото се повиши до най-високото си равнище за над три седмици, след като решението на Върховния съд на САЩ да отмени голяма част от митата, наложени от президента Доналд Тръмп, предизвика несигурност на пазарите. Това оказа натиск върху долара и насочи инвеститорите към по-сигурни активи, цитира БТА.

Снимка: Ройтерс

Стойността на златото на спотовия пазар се увеличи с 0,6% до 5136,91 долара за тройунция към 09:52 часа българско време, след като по-рано достигна най-високото си ниво от 30 януари. Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през април поскъпнаха с 2% до 5183 долара за тройунция. „Решението на Върховния съд за митата, освен че предизвика гнева на президента на САЩ, добави още несигурност към световните пазари. Търговците отново се обръщат към златото като защита“, коментира Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade).

Върховният съд на САЩ отмени митата, които Тръмп наложи, позовавайки се на Закона за международни извънредни икономически правомощия, предвиден за национални извънредни ситуации. След решението Тръмп обяви, че ще увеличи временната тарифа от 10% на 15% върху вноса на САЩ от всички страни. Фючърсите на Уолстрийт и доларът поевтиняха в Азия в ранните часове, поради подновената несигурност около американската търговска политика.

„Дали златото ще успее в краткосрочен план отново да премине прага от 5400 долара, ще зависи от продължителността на несигурността около митата и евентуални военни действия на САЩ срещу Иран“, добавя Уотърър. Междувременно спот цената на среброто нарасна с 1,66% до 85,98 долара за тройунция. Платината поскъпна с 0,1% до 2158 долара за тройунция, докато паладият леко поевтиня с 0,1% до 1747,11 долара за тройунция.

