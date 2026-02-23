Мъж извлече 191 грама злато от изхвърлени SIM карти и електронни отпадъци

Мъжът стана сензация в итернет

Мъж в Китай попадна в заглавията на вестниците, тъй като е успял да извлече злато от изхвърлени SIM карти. Той твърди, че досега е извадил 191 грама злато. Въпреки това, той е бил предупреден и за рискове за безопасността.

Според репортаж на South China Morning Post, мъжът, известен като Цяо в социалните медии, е от Хуейджоу, провинция Гуандун. Той е специализиран в рафинирането на ценни метали, а едно от видеоклиповете му за извличане на злато е събрало над 5 милиона гледания в китайските социални медии.

В клипа Цяо се вижда как потапя SIM карти в химически варели и извършва серия от реакции, включително корозия, изместване и нагряване, за да извлече злато. След филтриране и нагряване, той в крайна сметка възстановява около 191 грама злато на стойност близо 200 000 юана, пише Hindustan times.

Цяо каза, че е използвал близо два тона скрап за рафиниране на златото, което не е дошло единствено от SIM карти, а от смес от отпадъци от чипове в телекомуникационната електроника. „За да се гарантира стабилност и устойчивост на корозия, ключови части на SIM картите са позлатени“, каза той. Според доклада, стандартната SIM карта обикновено съдържа по-малко от 0,01 грама злато. Други златосъдържащи отпадъци материали, включително чипове на банкови карти и контактни компоненти на комуникационни устройства, също могат да бъдат рециклирани.

„Когато управлявах интернет кафене, изхвърлях много отпадъци от компютърни чипове. Сега съжалявам, че пропуснах цялото това злато“, коментира един потребител. Цяо също така вдъхнови други да извличат злато от SIM карти, тъй като много хора се втурнаха да купуват изхвърлени карти.

Цяо обаче каза, че видеото му не е било предназначено да демонстрира „алхимия“, а просто да споделя работата си. „Аз законно рафинирам специфични електронни отпадъци със сертификат и целта ми е да споделя уменията си“, каза той.

Той също така предупреди, че аматьорите не трябва да се опитват да правят този процес, тъй като може да представлява риск за безопасността и дори да бъде незаконен.

