"Златна треска": Цените на благородния метал с нов рекорд

Защо цените на златото достигат рекордни нива?

Тази година се превръща в най-добрата за златото от десетилетия. Цените на златото скочиха над 3800 долара за унция, поставяйки нов рекорд, тъй като инвеститорите се насочиха към сигурния актив. Това се случва заради очакванията за намаляване на лихвените проценти в САЩ, опасенията от потенциално затваряне на правителството и ескалиране на геополитическото напрежение, съобщава Reuters.

Защо златото е толкова търсено?

Краткият отговор е, че златото действа като убежище и средство за съхранение на стойност, роля, която играе от хиляди години, откакто царството Лидия започва да сече златни монети през шести век пр.н.е. Инвеститорите могат да бъдат колебливи и днес има много причини да се прехвърлят пари от по-рискови активи – от страхове от икономически спад до нарастващо геополитическо напрежение между Русия и НАТО.

Освен традиционните двигатели на оценката, като лихвените проценти, долара и инфлацията, опасенията относно атаките на Доналд Тръмп срещу централната банка на САЩ , неговата търговска война и неговите данъчни и разходни планове също тласкат златото нагоре, казват анализатори.

Защо други благородни метали не могат да играят същата роля като златото?

Снимка: Getty Images/iStock

Ролята на златото като средство за съхранение на стойност произтича отчасти от неговата оскъдност. Според Световния златен съвет, ако цялото добито злато се събере в един куб, той ще бъде с размери приблизително 22 метра от всяка страна.

Общите запаси се увеличават с приблизително 1,7% годишно. Това означава, че „никаква политика, никакво откриване, никакво количествено облекчаване на геологията“ не може да обезцени златото, казва Стивън Инес, управляващ партньор в SPI Asset Management.

Това го прави привлекателен, когато инвеститорите се притесняват, че правителствата губят контрол над публичните финанси – намирайки за политически неприемливо да повишават данъците и невъзможно да намалят разходите.

С колко се е повишила цената на благородния метал?

Снимка: Istock.com

От 1 януари спот цената на златото се е повишила с бляскавите 45% до рекордно високо ниво от 3831 долара за унция. Това изпреварва всички други водещи класове активи тази година.

Златото не е имало толкова силна година от 1979 г. насам, когато цената му скочи със 126%, тъй като революцията в Иран доведе до рязко покачване на цената на петрола, смазвайки надеждите на инвеститорите, че инфлацията може да бъде овладяна.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN