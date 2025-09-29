През 2025 г. унция злато купува най-много iPhone-и и бира

„Очевидно за инвестиращите в злато инфлация не само няма, но цените на всякакви стоки падат"

Новият iPhone поевтина,…..но в злато. Ако цената на новия модел на Apple се измерваше в злато, цената пада за поредна година. Моделът iPhone Max 17 с 1 TB памет струва 0,46 унции злато – най-ниската стойност досега. За сравнение през 2022 г. същият клас телефон е струвал 0,87 унции. През 2023 г. струва 0,78 унции, а през 2024 г. – 0,64 унции. Това е над 50% спад само за три години, съобщават от Tavex.

На доларова цена митата на Тръмп не оказват влияние, но за инвеститорите в злато тенденцията е обратна – телефоните стават все по-евтини.

Изследване на швейцарски икономисти показва, че от 2007 г. досега цената на iPhone е нараснала с общо 167% (средно по 5,6% годишно). За същия период златото е поскъпнало с цели 431% (средно 9,7% годишно), изпреварвайки значително телефона на Apple.

Бирата в злато

Снимка: iStock

Сходна е картината и при други стоки. Например, на Октоберфест през 2025 г. една унция злато купува 186 литра бира. През 2015 г. за същата унция можеха да се вземат 99 литра, а през 2005 г. – само 56 литра. Само за последните 2 години „цената“ на бирата в злато е паднала с над 50%.

„Очевидно за инвестиращите в злато инфлация не само няма, но цените на всякакви стоки падат. Това е разликата между спестяването в истински пари (златото) и фиатните валути, които непрекъснато се обезценяват“ – коментира Макс Баклаян от Tavex.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN