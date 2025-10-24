В какво инвестират пари свръхбогатите семейства в Северна Америка?

Средният капитал на анкетираните семейства е около 2 милиарда долара

Развитието на инвестиционните стратегии на най-богатите фамилии в Северна Америка показва значителна промяна и те постепенно изместват рисковите вложения в стартъпи и предпочитат по-сигурни активи като частни кредити и недвижими имоти. Към август тази година частните пазари вече заемат близо 29% от средния портфейл на семейните офиси в региона, според доклада North America Family Office Report 2025.

Снимка: istockphoto.com

Този доклад е създаден от лондонската компания Campden Wealth в партньорство с RBC Wealth Management и се базира на резултатите от 317 анкети, включително 141 в Северна Америка, събрани през периода април-август. Средният капитал на анкетираните семейства е около 2 милиарда долара, като управляваните активи възлизат на около 1,5 милиарда. Процентът на частните пазари се равнява на приблизително 62 милиарда долара от общо 215 милиарда, контролирани от семейните офиси, пише Вusiness Insider.

Тенденцията сочи към по-нататъшно увеличаване на инвестициите в директен частен капитал, частен кредит и недвижими имоти. Частният кредит привлича инвеститорите, тъй като кредитополучателите предлагат по-високи лихви, което го прави предпочитан актив, особено за по-големите семейни офиси, които често инвестират чрез фондове или съинвестират с мениджъри на частен капитал.

Снимка: Getty Images/iStock

Недвижимите имоти продължават да бъдат основен актив за фамилния капитал, като около 75% от семейните офиси притежават имоти. Най-голям интерес има към индустриални и логистични площи, както и към жилищни имоти. Особено активни са офисите, базирани в щатите от т.нар. Sun Belt, където растежът на населението и работните места е най-силен, въпреки че цените на жилищата стават все по-високи, което води до насочване към наемния пазар.

В същото време, ранните венчър инвестиции, които преди време бяха на върха на интереса, сега губят привлекателност поради по-слаби резултати и по-ниска възвръщаемост в сравнение с други класове активи. Много семейни офиси вече не желаят да чакат дълги години за потенциална възвръщаемост, особено когато има по-сигурни алтернативи.

Почти половината семейни офиси посочват подобряването на ликвидността като основна цел за 2025 г., а една трета се стремят към намаляване на риска. Очакванията за възвръщаемост също падат значително, като средната стойност за 2025 г. е едва 5%, спрямо 11% през 2024 г., а 15% от офисите дори очакват загуби, което говори за по-умерено и консервативно отношение към инвестициите.

