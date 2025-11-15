Уолстрийт "настръхна": Защо ноември разклати технологичния бум?

Какво стои зад ноемврийския спад?

След месеци на почти непрекъснат възход американските акции най-накрая се сблъскаха със сериозна турбуленция. Ноември се оказа тежък месец за Уолстрийт, като инвеститорите започнаха да преосмислят очакванията си, а технологичният сектор понесе най-сериозните удари.

Технологичният гигант Nasdaq встъпва в червено

Снимка: Getty Images

Индексът Nasdaq Composite спадна с почти 3,5% само през ноември – първият месечен спад от март насам. В рамките на две седмици пазарната му капитализация се сви с близо 1,74 трилиона долара, тъй като инвеститорите масово разпродаваха технологични акции.

И макар че петъчната търговия започна рязко надолу, купувачите бързо се активираха. Nasdaq дори успя да се върне на зелено и да затвори с 0,13% ръст, след като по-рано през деня се срина с почти 2%. S&P 500 остана почти без промяна, а Dow Jones загуби 310 пункта.

„Инвеститорите видяха рязкото понижение като възможност за натрупване на акции“, обяснява Хосе Торес, старши икономист в Interactive Brokers.

Пазарите стават по-чувствителни

S&P 500 и Dow също се понижиха през месеца, а анализатори предупреждават, че след дългия период на печалби инвеститорите са станали прекалено оптимистични. Технологичните компании изглеждат все по-скъпи, а всяка несигурност предизвиква остри реакции.

Неяснотата се засилва и заради паузата в държавните данни

Снимка: Getty Images

Седмици наред правителството не публикуваше официални икономически данни, което остави пазара „на тъмно“. Сега, когато потокът от данни се възобновява, страхът е, че реалността може да изненада неприятно.

Това повишава напрежението около следващия ход на Федералния резерв. Само преди месец пазарът очакваше почти със сигурност ново намаляване на лихвите през декември. Днес вероятността е спаднала до 46%.

„Когато правителството беше затворено, можехме да вярваме в каквото си поискаме. Сега отново зависим от данни — а това може да не е толкова забавно“, шеговито коментира Ед Ярдени от Yardeni Research.

Изкуственият интелект вече не блести толкова силно

Еуфорията около изкуствения интелект изстреля редица компании до рекордни нива през годината. Но в момента вълнението от AI се охлажда. Инвеститори фиксират печалби и се питат дали огромните инвестиции в AI реално ще генерират печалби.

„При тези високи оценки е нормално инвеститорите да са нервни“, отбелязва Ярдени.

Големите технологични имена под натиск

Снимка: EPA

Oracle: акциите скочиха с 36% след огромна сделка с OpenAI, но скоро след това спаднаха и заличиха печалбите.

Meta: -23% от август насам.

Nvidia: -10% само за няколко седмици.

Palantir: -16% от началото на ноември.

Причината? Съмнения дали AI проектите ще донесат печалби, както и засиленото емитиране на дълг и рекордни капиталови разходи за нови центрове за данни.

„Инвеститорите се питат дали тези инвестиции ще се превърнат в бъдеща рентабилност“, казва Кийт Лърнър от Truist.

Криптопазарът също подсказва напрежение

Биткойнът – често използван като индикатор за склонността към риск – падна с 4% в петък и се задържа около 94 500 долара, като е надолу с 25% от октомврийския си връх.

Какво предстои?

Снимка: Reuters

Предстои лавина от икономически доклади, които могат да пренаредят очакванията за лихвените проценти и да определят посоката на пазара през декември. Ако Федералният резерв реши да прекъсне цикъла на пониженията, това може да натежи допълнително върху акциите — особено върху технологичните и AI компаниите, които се възползват най-много от евтиното финансиране.

Индексът за страх и алчност на CNN показа, че пазарите са движени от „изключителен страх“.

Мнозина експерти смятат, че отдръпването е нормално и дори необходимо след месеци на ръст. Nasdaq растеше без прекъсване от април до края на октомври. Други анализатори отбелязват, че инвеститорите просто се пренасочват към други сектори след печалбите от технологичния бум.

