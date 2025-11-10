Гигантите в технологичния сектор водят ранния ръст на Уолстрийт

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Надеждите за край на блокирането на федералното правителство подкрепят пазара
Големите технологични компании и други звезди на американския фондов пазар се възстановяват, тъй като Уолстрийт успява да компенсира значителна част от загубите си от миналата седмица. Индексът S&P 500 се повиши с 1,1% в ранната търговия в понеделник. Промишленият индекс Dow Jones нарасна с 261 пункта, а Nasdaq Composite – с 1,6%.
Nvidia помогна да се зададе посоката. Компанията, както и други печеливши от еуфорията около изкуствения интелект, бяха в центъра на миналоседмичния спад.
Акциите на авиокомпаниите поскъпнаха, след като нараснаха надеждите, че правителството на САЩ скоро може да сложи край на най-дългото си спиране на работа. Здравноосигурителните компании поевтиняха, тъй като остава неясно дали Вашингтон ще удължи изтичащите данъчни кредити за здравеопазване.
Уолстрийт се насочи към силни печалби преди отварянето на пазарите в понеделник, след като двупартийна сделка за прекратяване на блокирането на федералното правителство набра скорост в Сената, макар да не предвижда ясно решение за изтичащите здравни субсидии, за които демократите се борят.
Нарастващите надежди за край на най-дългото блокиране на федералното правителство в историята на САЩ повишиха фючърсите върху S&P 500 с 0,9%, докато фючърсите върху Dow Jones добавиха 0,4%. Фючърсите върху Nasdaq се покачиха с 1,5% благодарение на силата на технологичния сектор.
Здравноосигурителните дружества бяха сред губещите в ранната търговия в понеделник, тъй като липсата на яснота относно здравните субсидии засенчваше перспективите им.
Пробният вот в неделя постави началото на поредица от процедурни маневри за приемане на компромисно законодателство за финансиране на федералното правителство, макар че окончателното гласуване може да е след няколко дни. Сенатът може да проведе гласуване до средата на декември за удължаване на изтичащите данъчни кредити за здравеопазване, което остава ключов препъникамък.
Президентът Доналд Тръмп намекна в публикация в социалните мрежи през уикенда — без да навлиза в подробности — че субсидиите, изпращани към „money sucking“ застрахователни компании, трябва вместо това да бъдат насочени директно към хората, за да могат сами да си купят здравна застраховка.
Акциите на Cigna, UnitedHealth Group и Humana спаднаха между 1% и 2% в предпазарната търговия, докато някои по-малки здравни компании отчетоха понижения до 9%.
Понеделнишките печалби бяха водени от възстановяването на технологичния сектор, след като тревогите на инвеститорите за скока в цените на акциите, обусловен от манията по изкуствения интелект, изглежда се успокоиха. Американският производител на чипове Micron поскъпна с над 5% преди началото на сесията, докато Seagate Technology и Super Micro Computer се повишиха с около 4,5%.
Уолстрийт остава фокусиран върху последните тримесечни отчети и прогнози на американските компании.
Повече от 90% от дружествата в индекса S&P 500 вече са отчели резултатите си за последното тримесечие. Повечето съобщават растеж, надхвърлящ очакванията на Уолстрийт, а влиятелният технологичен сектор показва най-силен ръст, сочат данни на FactSet.
Корпоративните печалби и прогнозите вече бяха подложени на внимателен анализ от инвеститорите, които се опитват да преценят дали високата оценка на пазара като цяло е оправдана. Значението на резултатите нарасна заради липсата на други данни за икономиката вследствие на блокирането на правителството на САЩ, което е най-дългото в историята.
Спирането на работата на правителството забавя публикуването на ключови икономически данни за инфлацията и заетостта, на които трейдърите и Федералният резерв разчитат при вземането на инвестиционни и политически решения. Липсата на информация за заетостта е особено притеснителна, тъй като пазарът на труда отслабва.
Фед сигнализира за по-предпазлив подход към намаляването на лихвените проценти, което Уолстрийт очаква, за да се стимулира икономиката чрез по-ниски разходи по заемите.
Централната банка вече намали базовата си лихва два пъти тази година в опит да компенсира въздействието, което отслабващият пазар на труда може да има върху икономическия растеж. Въпреки това понижаването на лихвите може да засили инфлацията в момент, когато нивата ѝ остават упорито над 2-процентовата цел на Фед.
Уолстрийт все още до голяма степен залага, че Фед ще намали лихвите на заседанието си през декември.
Другаде, по средата на деня в Европа германският DAX нарасна с 1,7%, а парижкият CAC 40 скочи с 1,3%. Индексът FTSE 100 в Лондон се повиши с 1%.
Южнокорейският Kospi добави 3% до 4 073,24 пункта. Производителят на чипове SK Hynix, който си сътрудничи с Nvidia в областта на изкуствения интелект, се изстреля с 4,5%. По-големият му конкурент Samsung Electronics се покачи с 2,8%.
Токийският Nikkei 225 се увеличи с 1,3% до 50 911,76 пункта, подкрепен от силни ръстове на акциите, свързани с AI, като производителят на чипове Tokyo Electron, който скочи с 4,3%.
Индексът Hang Seng в Хонконг се повиши с 1,6% до 26 649,06 пункта, а китайският Shanghai Composite нарасна с 0,5% до 4 018,60 пункта.
Австралийският S&P/ASX 200 се покачи с 0,8% до 8 835,90 пункта. Индексът Taiex в Тайван нарасна с 0,8%, а Sensex в Индия се повиши с 0,3%.
