Гигантите в технологичния сектор водят ранния ръст на Уолстрийт

Надеждите за край на блокирането на федералното правителство подкрепят пазара

Големите технологични компании и други звезди на американския фондов пазар се възстановяват, тъй като Уолстрийт успява да компенсира значителна част от загубите си от миналата седмица. Индексът S&P 500 се повиши с 1,1% в ранната търговия в понеделник. Промишленият индекс Dow Jones нарасна с 261 пункта, а Nasdaq Composite – с 1,6%.

Nvidia помогна да се зададе посоката. Компанията, както и други печеливши от еуфорията около изкуствения интелект, бяха в центъра на миналоседмичния спад.

Акциите на авиокомпаниите поскъпнаха, след като нараснаха надеждите, че правителството на САЩ скоро може да сложи край на най-дългото си спиране на работа. Здравноосигурителните компании поевтиняха, тъй като остава неясно дали Вашингтон ще удължи изтичащите данъчни кредити за здравеопазване.

Това е актуализация на гореща новина. По-долу следва по-ранният текст на AP.

Надежди за край на блокирането

Уолстрийт се насочи към силни печалби преди отварянето на пазарите в понеделник, след като двупартийна сделка за прекратяване на блокирането на федералното правителство набра скорост в Сената, макар да не предвижда ясно решение за изтичащите здравни субсидии, за които демократите се борят.

Нарастващите надежди за край на най-дългото блокиране на федералното правителство в историята на САЩ повишиха фючърсите върху S&P 500 с 0,9%, докато фючърсите върху Dow Jones добавиха 0,4%. Фючърсите върху Nasdaq се покачиха с 1,5% благодарение на силата на технологичния сектор.

Влияние върху здравния сектор

Здравноосигурителните дружества бяха сред губещите в ранната търговия в понеделник, тъй като липсата на яснота относно здравните субсидии засенчваше перспективите им.

Пробният вот в неделя постави началото на поредица от процедурни маневри за приемане на компромисно законодателство за финансиране на федералното правителство, макар че окончателното гласуване може да е след няколко дни. Сенатът може да проведе гласуване до средата на декември за удължаване на изтичащите данъчни кредити за здравеопазване, което остава ключов препъникамък.

Президентът Доналд Тръмп намекна в публикация в социалните мрежи през уикенда — без да навлиза в подробности — че субсидиите, изпращани към „money sucking“ застрахователни компании, трябва вместо това да бъдат насочени директно към хората, за да могат сами да си купят здравна застраховка.

Акциите на Cigna, UnitedHealth Group и Humana спаднаха между 1% и 2% в предпазарната търговия, докато някои по-малки здравни компании отчетоха понижения до 9%.

Технологиите отново на преден план

Снимка: iStock

Понеделнишките печалби бяха водени от възстановяването на технологичния сектор, след като тревогите на инвеститорите за скока в цените на акциите, обусловен от манията по изкуствения интелект, изглежда се успокоиха. Американският производител на чипове Micron поскъпна с над 5% преди началото на сесията, докато Seagate Technology и Super Micro Computer се повишиха с около 4,5%.

Фокус върху корпоративните отчети

Уолстрийт остава фокусиран върху последните тримесечни отчети и прогнози на американските компании.

Повече от 90% от дружествата в индекса S&P 500 вече са отчели резултатите си за последното тримесечие. Повечето съобщават растеж, надхвърлящ очакванията на Уолстрийт, а влиятелният технологичен сектор показва най-силен ръст, сочат данни на FactSet.

Корпоративните печалби и прогнозите вече бяха подложени на внимателен анализ от инвеститорите, които се опитват да преценят дали високата оценка на пазара като цяло е оправдана. Значението на резултатите нарасна заради липсата на други данни за икономиката вследствие на блокирането на правителството на САЩ, което е най-дългото в историята.

Несигурността около данните и лихвите

Снимка: iStock

Спирането на работата на правителството забавя публикуването на ключови икономически данни за инфлацията и заетостта, на които трейдърите и Федералният резерв разчитат при вземането на инвестиционни и политически решения. Липсата на информация за заетостта е особено притеснителна, тъй като пазарът на труда отслабва.

Фед сигнализира за по-предпазлив подход към намаляването на лихвените проценти, което Уолстрийт очаква, за да се стимулира икономиката чрез по-ниски разходи по заемите.

Централната банка вече намали базовата си лихва два пъти тази година в опит да компенсира въздействието, което отслабващият пазар на труда може да има върху икономическия растеж. Въпреки това понижаването на лихвите може да засили инфлацията в момент, когато нивата ѝ остават упорито над 2-процентовата цел на Фед.

Уолстрийт все още до голяма степен залага, че Фед ще намали лихвите на заседанието си през декември.

Картина на световните пазари

Другаде, по средата на деня в Европа германският DAX нарасна с 1,7%, а парижкият CAC 40 скочи с 1,3%. Индексът FTSE 100 в Лондон се повиши с 1%.

Южнокорейският Kospi добави 3% до 4 073,24 пункта. Производителят на чипове SK Hynix, който си сътрудничи с Nvidia в областта на изкуствения интелект, се изстреля с 4,5%. По-големият му конкурент Samsung Electronics се покачи с 2,8%.

Токийският Nikkei 225 се увеличи с 1,3% до 50 911,76 пункта, подкрепен от силни ръстове на акциите, свързани с AI, като производителят на чипове Tokyo Electron, който скочи с 4,3%.

Индексът Hang Seng в Хонконг се повиши с 1,6% до 26 649,06 пункта, а китайският Shanghai Composite нарасна с 0,5% до 4 018,60 пункта.

Австралийският S&P/ASX 200 се покачи с 0,8% до 8 835,90 пункта. Индексът Taiex в Тайван нарасна с 0,8%, а Sensex в Индия се повиши с 0,3%.

