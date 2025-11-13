Европейските акции достигнаха рекордни върхове - какви са причините?

Ръстът бе воден основно от секторите на здравеопазването и луксозните стоки

Европейските акции достигнаха нови рекордни нива, подхранени от нарастващия оптимизъм около решаването на кризата със спирането на дейността на правителството на САЩ и силните корпоративни резултати. Ръстът бе воден основно от секторите на здравеопазването и луксозните стоки, докато доходността на британските облигации се увеличи заради политическа несигурност. Валутните и стоковите пазари отчетоха смесени движения, предава Еuronews.

Снимка: iStock

В сряда регионалният индекс STOXX 600 се покачи с 0,5% в ранната търговия, достигайки исторически връх от 583,4 пункта, като повечето основни борси се търгуваха в зелено. Настроението на инвеститорите се подобри, след като Сенатът на САЩ прие законопроект за временно финансиране, с който да се прекрати рекордното 43-дневно спиране на държавните институции. Очакванията са мярката да бъде окончателно приета в близките дни. Сред печелившите компании бяха Novo Nordisk, след положителна брокерска оценка, и Louis Vuitton, заради спекулации за разширяване на бизнеса ѝ в Китай, което допълнително засили оптимизма на пазарите.

Еврото остана под лек натиск, търгувайки се около 1,157 долара за евро в 11:30 ч. централноевропейско време след умерен спад, докато доларът се стабилизира на фона на подобреното рисково настроение. На стоковите пазари цените на енергията се понижиха леко, а фючърсите на суровия петрол паднаха, което отрази намалени опасения относно потенциални прекъсвания в доставките.

Във Великобритания доходността по държавните облигации (Gilts) се повиши рязко, тъй като инвеститорите се притесниха от възможен политически натиск върху премиера сър Киър Стармър и канцлера Рейчъл Рийвс след приемането на бюджета. От Даунинг стрийт заявиха, че Стармър няма намерение да отстъпва от лидерската си позиция. Междувременно индексът FTSE 100 се покачи леко, доближавайки се до границата от 10 000 пункта и достигайки нови върхове, въпреки колебанията при световните технологични акции.

Снимка: iStock

Акциите на енергийната компания SSE скочиха с над 12% след представянето на амбициозен инвестиционен план. Компанията обяви, че почти ще удвои инвестициите си до 33 милиарда паунда (37,5 милиарда евро) до 2027 г., финансирани чрез увеличение на капитала с 2 милиарда паунда, дълг, продажба на активи и собствени средства. Анализаторът Фил Рос от Quilter Cheviot посочи, че това решение разсейва предишните съмнения за способността на SSE да набере капитал и укрепва позициите ѝ за устойчив растеж в енергийните мрежи на Обединеното кралство.

Сред другите корпоративни новини BAE Systems отчете стабилни резултати, подкрепени от силно търсене и поръчки на стойност над 27 милиарда паунда (30,6 милиарда евро) за годината. Компанията прогнозира увеличение на продажбите с 8–10% и оперативна печалба с 9–11%, като планира да върне 1,5 милиарда паунда (1,7 милиарда евро) на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции през 2025 г.

На международните пазари вниманието бе привлечено и от решението на SoftBank да продаде целия си дял в Nvidia на стойност 5,83 милиарда долара (5 милиарда евро) — ход, който доведе до 10% спад в цената на акциите на японската компания. Инвеститорите очакват следващата актуализация на резултатите на Nvidia на 19 ноември, както и нови данни за икономиката на САЩ. Междувременно Foxconn отчете 17% ръст в печалбата за третото тримесечие благодарение на бизнеса си със сървъри за изкуствен интелект и прогнозира по-нататъшен растеж в сегмента на интелигентните устройства през четвъртото тримесечие.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN