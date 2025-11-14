Каква е причината за значителния спад на фондовите пазари?

Ето какво се случва

Глобалните пазари се понижиха заради нарастващите притеснения, че технологичните компании са надценени, както и заради новата несигурност дали Федералният резерв на САЩ ще понижи лихвените проценти. Европейските борси отвориха със сериозни спадове. Това стана след понижението на азиатските пазари по-рано сутринта и силния спад на Уолстрийт в четвъртък. Инвеститорите преосмислят шансовете за намаляване на лихвите и поставят под въпрос високите оценки на големите американски технологични и AI компании. В Европа настроението беше песимистично, след като доходността по държавните облигации на Обединеното кралство скочи. Това се случи след информация, че канцлерът Рейчъл Рийвс може да се откаже от плановете си да увеличи данъка върху доходите в есенния бюджет. Доходността по 10-годишните облигации надхвърли 4,54%, преди леко да се понижи. Ако информацията се потвърди, решението – за което първо съобщи Financial Times – би довело до по-голям дефицит в публичните финанси.

Снимка: iStock

Лондонските акции отслабнаха, като банковите акции бяха сред най-зле представилите се в индекса FTSE 100, тъй като инвеститорите обмисляха перспективата за по-строг фискален фон.

Към около 11:00 ч. централноевропейско време, FTSE 100 се понижи с повече от 1,1%, европейският бенчмарк Stoxx 600 загуби близо 1%, DAX във Франкфурт се понижи с повече от 0,7%, а CAC 40 в Париж падна с близо 0,7%. Индексите в Мадрид и Милано се понижиха съответно с 1,2% и 1%.

„Въпреки мрачната обстановка, мащабът на отдръпването на пазара не беше достатъчно сериозен, за да подскаже широко разпространена паника“, каза Коутсърт, добавяйки, че „спад от 1% на FTSE 100 не е необичаен за еднодневно движение, когато пазарите се чувстват нестабилни“.

На корпоративния фронт, луксозната група Richemont беше сред най-добре представилите се, като се покачи с 7,5%, след като надмина прогнозните резултати за първото полугодие. Siemens Energy скочи с повече от 10%, след като компанията повиши целите си за финансовата 2028 година. В други новини, френската Ubisoft забави финансовия си отчет за последните шест месеца; търговията с акциите ѝ беше спряна след по-ранен спад от над 8%.

От другата страна на Атлантика, Уолстрийт преживя една от най-слабите си сесии от април в четвъртък, като S&P 500 се понижи с 1,7%, а Dow Jones Industrial Average падна с 1,7% от рекордния си връх, достигнат ден по-рано. Технологичният Nasdaq се понижи с 2,3%.

Акциите на големи компании, свързани с изкуствен интелект, бяха подложени на силен натиск за продажби, като Nvidia падна с 3,6%, Super Micro Computer - със 7,4%, Palantir - с 6,5%, а Broadcom - с 4,3%. Oracle загубиха повече от 4%.

Снимка: iStock

Изключителните печалби на сектора тази година предизвикаха сравнения с бума на дот-ком компаниите, подхранвайки съмненията относно това колко още могат да се повишат цените.

Азиатските пазари отразиха песимистичния тон, тъй като новите данни показаха, че фабричното производство в Китай е нараснало с най-бавния си темп от 14 месеца насам през октомври, като е нараснало с 4,9% на годишна база - спрямо 6,5% през септември и не е над очакванията. Инвестициите в дълготрайни активи също отслабнаха, повлияни от продължаващата слабост в сектора на недвижимите имоти.

Южнокорейският Kospi поведе регионалните загуби, сривайки се с 3,8% на фона на масови продажби на технологични акции. Samsung Electronics падна с 5,5%, а SK Hynix се понижи с 8,5%, докато LG Energy Solution загуби 4,4%. Тайванският Taiex се понижи с 1,8%.

Японският Nikkei 225 се понижи с близо 1,8%, обръщайки печалбите от четвъртък, като SoftBank Group се срина с 6,6%. В Китай хонконгският Hang Seng падна с 2%, а шанхайският Composite се понижи с 1%.

Междувременно цените на петрола се повишиха. Цената на суровия петрол Brent се повиши с близо 1,6% до 63,99 долара за барел, а West Texas Intermediate добави 1,8% до 59,76 долара. Доларът се повиши леко до 154,55 йени, докато еврото се търгуваше на ниво от 1,1637 долара.

