Все повече германци теглят потребителски кредити - какви са рисковете?

Според проучване, рязкото нарастване на дребните заеми крие опасност от свръхзадлъжняване
През 2024 г. броят на новоотпуснатите потребителски кредити в Германия надхвърля 10 милиона за първи път, показват данни на кредитната агенция „Шуфа“ (Schufa). Все по-често германците прибягват до подобни заеми дори за малки покупки, като приблизително половината от кредитите са били на стойност под 1000 евро. За сравнение, през 2020 г. този дял е бил едва 20%, предава БТА.
Според "Шуфа", рязкото нарастване на дребните заеми крие опасност от свръхзадлъжняване, особено когато потребителите използват няколко различни кредита или прибягват до схеми като „Купи сега, плати по-късно“. От 2020 до 2024 г. броят на новите потребителски кредити се е увеличил от 6,7 на над 10 милиона, а общият брой на активните заеми е нараснал от 17,6 на 19,6 милиона. Най-съществено е увеличението при кредитите под 1000 евро – от 1,3 на 3,8 милиона.
Оле Шрьодер от управителния съвет на „Шуфа“ посочва, че множеството малки заеми затрудняват контрола върху общата задлъжнялост и месечните плащания. Популярната схема „Купи сега, плати по-късно“, използвана често за онлайн покупки под 200 евро, също допринася за проблема. Тя обикновено се предлага чрез външни платежни оператори и често не подлежи на проверка за кредитоспособност, което създава допълнителни рискове.
Федералната служба за надзор на финансовите услуги (BaFin) предупреждава, че макар подобни опции да изглеждат удобни, те могат да създадат сериозни финансови затруднения, особено при по-уязвими потребители. Регулаторът съветва гражданите да взимат решенията си разумно, отчитайки не само размера на вноската, но и цялостната сума по кредита, както и допълнителните разходи по лихви и такси.
Германската банкова асоциация също призовава за предпазливост, особено при допълнителни продукти като кредитни карти, често предлагани заедно с кредити на вноски. Подчертава се значението на редовното плащане и спазването на сроковете, тъй като забавянията водят до допълнителни такси и лихви. Данните на „Шуфа“ показват, че най-голям дял от активните кредити имат хората между 35 и 44 години, докато при младите от 18 до 34 години има умерен ръст, а при по-възрастните над 55 години – стабилност или лек спад.
