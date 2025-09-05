Все повече германци теглят потребителски кредити - какви са рисковете?

Според проучване, рязкото нарастване на дребните заеми крие опасност от свръхзадлъжняване

През 2024 г. броят на новоотпуснатите потребителски кредити в Германия надхвърля 10 милиона за първи път, показват данни на кредитната агенция „Шуфа“ (Schufa). Все по-често германците прибягват до подобни заеми дори за малки покупки, като приблизително половината от кредитите са били на стойност под 1000 евро. За сравнение, през 2020 г. този дял е бил едва 20%, предава БТА.

Снимка: Adobe Stock

Според "Шуфа", рязкото нарастване на дребните заеми крие опасност от свръхзадлъжняване, особено когато потребителите използват няколко различни кредита или прибягват до схеми като „Купи сега, плати по-късно“. От 2020 до 2024 г. броят на новите потребителски кредити се е увеличил от 6,7 на над 10 милиона, а общият брой на активните заеми е нараснал от 17,6 на 19,6 милиона. Най-съществено е увеличението при кредитите под 1000 евро – от 1,3 на 3,8 милиона.

Оле Шрьодер от управителния съвет на „Шуфа“ посочва, че множеството малки заеми затрудняват контрола върху общата задлъжнялост и месечните плащания. Популярната схема „Купи сега, плати по-късно“, използвана често за онлайн покупки под 200 евро, също допринася за проблема. Тя обикновено се предлага чрез външни платежни оператори и често не подлежи на проверка за кредитоспособност, което създава допълнителни рискове.

Снимка: iStock

Федералната служба за надзор на финансовите услуги (BaFin) предупреждава, че макар подобни опции да изглеждат удобни, те могат да създадат сериозни финансови затруднения, особено при по-уязвими потребители. Регулаторът съветва гражданите да взимат решенията си разумно, отчитайки не само размера на вноската, но и цялостната сума по кредита, както и допълнителните разходи по лихви и такси.

Германската банкова асоциация също призовава за предпазливост, особено при допълнителни продукти като кредитни карти, често предлагани заедно с кредити на вноски. Подчертава се значението на редовното плащане и спазването на сроковете, тъй като забавянията водят до допълнителни такси и лихви. Данните на „Шуфа“ показват, че най-голям дял от активните кредити имат хората между 35 и 44 години, докато при младите от 18 до 34 години има умерен ръст, а при по-възрастните над 55 години – стабилност или лек спад.

