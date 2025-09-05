България е втора по годишен растеж на икономиката в ЕС през второто тримесечие на година

Българската икономика се представя значително по-добре от средното за ЕС

През второто тримесечие икономиката на Европейския съюз и еврозоната забавя темпото си на растеж, показват разширените данни на Евростат. Сезонно коригираният брутен вътрешен продукт (БВП) на ЕС се е повишил с 0,2% спрямо първото тримесечие на годината, когато е отчетено увеличение от 0,5%. В еврозоната растежът също се е забавил – от 0,6% през януари–март до едва 0,1% през второто тримесечие, предава БТА.

На годишна база, за периода април – юни, икономиките на ЕС и еврозоната отчитат ръст съответно от 1,6% и 1,5%. Това представлява леко понижение с 0,1 процентен пункт спрямо годишния ръст от първото тримесечие. За сравнение, икономиката на САЩ показва по-силен резултат – 0,8% нарастване спрямо предходното тримесечие и 2,1% на годишна база.

Българската икономика се представя значително по-добре от средното за ЕС. През второто тримесечие БВП на страната нараства с 0,9% спрямо първото тримесечие, а годишният растеж достига 3,4%. Това поставя България на второ място в ЕС по годишен икономически растеж и на четвърто място по тримесечен ръст. По предварителни сезонно и календарно коригирани данни, българският БВП за периода възлиза на 27,573 милиарда евро по текущи цени.

Най-голям тримесечен растеж сред страните членки е отчетен в Дания (1,3%), следвана от Хърватия и Румъния с по 1,2%, докато България дели четвъртото място с 0,9%. В другия край на класацията са Финландия, Германия и Италия, които отбелязват спадове съответно с 0,4%, 0,3% и 0,1%.

По отношение на годишния ръст, най-добре се представя Ирландия с впечатляващите 18%, следвана от България (3,4%), Кипър (3,3%) и Хърватия (3,2%). Сред основните компоненти на БВП, крайното потребление на домакинствата е нараснало с 0,3% в ЕС и с 0,1% в еврозоната. Държавните разходи за потребление също бележат ръст – с 0,7% в ЕС и с 0,5% в еврозоната.

От друга страна, инвестициите в основен капитал се свиват с 1,7% в ЕС и с 1,8% в еврозоната, след силен ръст в началото на годината. Износът намалява съответно с 0,2% и 0,5%, докато вносът се повишава с 0,3% в ЕС и остава непроменен в еврозоната. Тези динамики отразяват както вътрешни, така и глобални икономически предизвикателства.

