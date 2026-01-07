xAI на Илон Мъск привлече 20 млрд. долара финансиране с подкрепата на Nvidia

Nvidia ще подкрепи разширяването на изчислителната инфраструктура на xAI

Стартиращата компания за изкуствен интелект (AI) на Илон Мъск, xAI, обяви, че е събрала 20 милиарда долара в последния си кръг на финансиране, надминавайки първоначалната си цел от 15 милиарда долара, докато компанията ускорява разработването на своите Grok AI модели.

Основана от Мъск, xAI се конкурира на все по-натоварения пазар на генеративни AI с OpenAI, Google и Anthropic, и др., предаде АФП.

Значителният кръг на финансиране подчертава продължаващия интерес на инвеститорите към AI предприятия, въпреки по-широките въпроси относно постигането на възвръщаемост от огромните инвестиции, които се правят.

Кръгът, който беше надписан, привлече инвестиции от Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research Company, Qatar Investment Authority, MGX и Baron Capital Group, между други, съобщи компанията, цитиран от БГНЕС.

AI гигантът Nvidia също участва и ще подкрепи разширяването на изчислителната инфраструктура на xAI, като предостави своите високо ценени AI чипове и софтуер.

Финансирането дойде в момент, когато Мъск, който също е собственик на социалната платформа X, е въвлечен в спор относно AI инструмента Grok.

Grok е изправен пред нарастваща международна реакция, защото позволява на потребителите да генерират сексуализирани фалшиви изображения на жени и непълнолетни чрез настройка, наречена Spicy Mode.

При обявяването на кръга на финансиране xAI отбеляза значителен напредък през 2025 г., включително внедряването на това, което според компанията са най-големите AI суперкомпютри в света.

Центърът за данни Colossus I и II на компанията в Мемфис вече разполага с над един милион високопроизводителни GPU, AI чипове от Nvidia, които ускоряват развитието на AI.

Стартъпът също така пусна на пазара своите езикови модели Grok 4 и Grok Voice, гласов агент в реално време, който вече е наличен в автомобилите Tesla.

Според xAI, услугите й достигат до приблизително 600 милиона активни потребители месечно в платформата X и приложенията Grok.

Компанията заяви, че в момента обучава Grok 5 и планира да пусне на пазара нови продукти за потребители и предприятия.

