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БГ Бизнес Японската компания Kyowa Europe откри нова производствена база в София

Японската компания Kyowa Europe откри нова производствена база в София

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Разширяването е свързано с внедряване на два производствени робота

Производствената компания „Кьова Юръп“ (Kyowa Europe), дъщерно дружество на японската „Кьова Манифакчъринг“ (Kyowa Manufacturing), откри своята нова производствена база на територията на Научно-производствената зона „Искър“ София. На официалната церемония присъстваха посланикът на Япония в България Чикахиса Суми, представители от висшето ръководство на „Кьова Манифакчъринг“, партньори, служители и клиенти на дружеството. 

Инвестицията в собствена база и разширяването на производствения капацитет става 14 години след стъпването на „Кьова“ в България през 2012 година, когато в София е основано подразделението на „Кьова Юръп“ с централа в германския град Лайхлинген.  

Разширяването е свързано с внедряване на два производствени робота, които ще увеличат капацитета с възможност за изработката на до 1000 изделия на ден. 

Компанията специализира в производството на моторни ролки с вграден високотехнологичен микроконтролер. Изделието е предназначено за използване в задвижващи секции на конвейери и системи за сортиране. Те позволяват незабавно извършване на операции като проследяване и потвърждаване на местоположението на транспортираните товари. 

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Производството в България е едно от трите такива на „Кьова Манифакчъринг“ по света и е предназначено най-вече за пазара на ЕС. Другите две се намират в Япония и в САЩ. 

От ръководството на дъщерното подразделение заявиха пред БТА, че разширяването на дейността в страната е станало възможно благодарение на успешното развитие на бизнеса до този момент и постигането на високи финансови резултати. Компанията всъщност получава силен тласък в развитието си в годините на ковид пандемията, каза тогавашният управител на „Кьова Юръп“ в България Николай Петров. 

„Нашите основни конкуренти са големи компании и адаптацията им към големи промени изисква време, докато гъвкавостта беше нашето предимство“, каза той. Бъдещото развитие на компанията е свързано с очакванията за по-масовата автоматизация на складовете и цеховете.  

„Днес електрониката поевтинява и това ускорява автоматизацията и внедряването на изделията, които произвеждаме,“ обясни сегашният управител на „Кьова Юръп“ в България Димитър Чалъмов. „Размерът на нужната инвестиция за автоматизиране на складове и на цехове намалява и това става по-масово“, допълни той.

По повод официалното откриване на завода на събитието присъства и Шигеюки Фуджимото, президент на „Кьова Манифакчъринг“. 

„Днес е много специален ден за нас. Горд съм да открия нашата нова фабрика тук. Ще продължаваме да растем заедно с нашите важни за нас служители, клиенти и партньори“, каза Фуджимото. 

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На събитието беше и Казуя Ичиеда, директор „Глобален маркетинг“ в компанията. „Тази нова фабрика е много повече от една сграда и цифри. Тя олицетворява нашето виждане за бъдещето. С новата производствена база ние се стремим да подобрим производствените способности, да подобрим ефективността и да създадем още по-благоприятна работна среда за нашите служители“, посочи Ичиеда. Той е убеден, че направената инвестиция ще отвори нови възможности за растеж пред компанията

Посланик Чикахиса Суми наблегна в своето приветствие върху позиционирането на „Кьова“ сред основните играчи на пазара на моторни ролки, които по думите му са в сърцето на логистичните центрове, при това стъпила на много стабилни основи. 

„Чрез своя бизнес успех, „Кьова Манифакчъринг“ допринесе съществено за развитието на икономическите отношения между Япония и България. Тази фабрика е прекрасен символ на стабилните връзки между нашите две нации. Място, на което служители от двете страни работят заедно за постигане на споделени цели“, изтъкна посланик Суми. 

Централата на „Кьова Юръп“ е в Германия, където е съсредоточена маркетинговата дейност за пазара на ЕС на европейското подразделение на „Кьова Манифакчъринг“.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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