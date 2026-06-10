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Финанси Украинският парламент прие промени в бюджета, гарантиращи рекордни разходи за отбрана

Украинският парламент прие промени в бюджета, гарантиращи рекордни разходи за отбрана

Финанси

bTV Бизнес екип

Промените бяха гласувани от 242 депутати при необходими 226 гласа за мнозинство

Украинският парламент днес одобри промени в бюджета за 2026 г., отваряйки път за рекордни разходи за отбрана, докато страната засилва ударите си дълбоко в територията на Русия, бележейки и известен успех в малки контраатаки на фронтовата линия, предаде Ройтерс.

Актуализираният бюджет предвижда допълнителни 1,56 трилиона гривни (34,7 млрд. долара) за отбрана и сигурност.

Промените бяха гласувани от 242 депутати при необходими 226 гласа за мнозинство. 

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Увеличеното финансиране стана възможно след отпускането на 90 млрд. евро заем от ЕС, гарантиран с разблокиране на замразените руски активи.  

Заемът ще даде на украинската финансова система така необходимия тласък, като се очаква 3,2 млрд. евро да бъдат отпуснати още този месец, но Киев все още разчита и на друга международна помощ за да покрие бюджетните си нужди и да финансира войната.  

Цялостните разходи за отбрана на Киев се очаква да нараснат до рекордните 4,37 трилиона гривни (97,2 млрд. долара) тази година, от прогнозираните преди 64 млрд. долара. Разходите за отбрана миналата година бяха 61,4 млрд. долара.

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Вчера членовете на украинския парламент приеха и закон, налагащ данък върху доходите, спечелени от онлайн платформи, включително “Юбър” и “Болт”, припомни БТА. Законът е едно от изискванията на Международния валутен фонд (МВФ), тъй като ключовият донор на Украйна настоява за разширяване на фискалната база в подкрепа на разкъсваната от войната икономика на страната.

Някои от другите изисквания за следващия транш на МВФ, които включват данъци върху пратките и за малкия бизнес, се оказаха предизвикателство за парламента през последните месеци.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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