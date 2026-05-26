Tри акции, които могат да надминат Nvidia до 2030 г.

Tри акции, които могат да надминат Nvidia до 2030 г.

bTV Бизнес екип

Персонализираните силициеви процесори се очаква да отбележат ръст от 45% през 2026 г. - три пъти по-бързо от графичните процесори на Nvidia, което поставя Marvell, Broadcom и Taiwan Semiconductor (TSMC) в позиция да оспорят господството на компанията в сферата на хардуера за изкуствен интелект до 2030 г.

Broadcom е отчела удвояване на продажбите на специализирани интегрални схеми през първото тримесечие до 8,4 милиарда долара, като ключов клиент е Alphabet, с която компанията е договорила разширено партньорство за центрове за данни до 2031 г. Ръководството прогнозира приходи от изкуствен интелект в размер на 100 милиарда долара до 2027 г. Marvell от своя страна е отчела ръст от 42% в общите продажби до 8,2 милиарда долара за 2026 г., като ключови партньори са Microsoft и Amazon, пише БГНЕС. През март Nvidia обяви инвестиция от 2 милиарда долара в Marvell - знак, че персонализираните чипове ще допълват, а не ще заменят графичните процесори.

TSMC заема особено място в тази картина, тъй като произвежда процесорите на всички горепосочени компании. С 70% пазарен дял в глобалното производство на процесори и 90% при усъвършенстваните процесори за изкуствен интелект компанията е структурно защитена от конкуренцията между проектантите на чипове. Продажбите на TSMC са нараснали с 41% през първото тримесечие до 35 милиарда долара, а нетната печалба е скочила с 58%. Ръководството прогнозира ръст от 30% за цялата 2026 г.

Аргументът за преразпределение на инвестициите от Nvidia към трите компании се подкрепя и от конкретни данни: проучване на Semianalysis изчислява, че тензорните процесори на Google намаляват разходите за изчисления с 62% спрямо процесорите на Nvidia. Водещите компании в сферата на изкуствения интелект Anthropic и OpenAI също ускоряват прехода към персонализирани чипове. Въпреки това анализаторите подчертават, че надминаването на Nvidia не е гарантирано и че трите компании е по-вероятно да работят в симбиоза с нея, отколкото да я заменят изцяло. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

