Tри акции, които могат да надминат Nvidia до 2030 г.

Ето кои са те

Персонализираните силициеви процесори се очаква да отбележат ръст от 45% през 2026 г. - три пъти по-бързо от графичните процесори на Nvidia, което поставя Marvell, Broadcom и Taiwan Semiconductor (TSMC) в позиция да оспорят господството на компанията в сферата на хардуера за изкуствен интелект до 2030 г.

Broadcom е отчела удвояване на продажбите на специализирани интегрални схеми през първото тримесечие до 8,4 милиарда долара, като ключов клиент е Alphabet, с която компанията е договорила разширено партньорство за центрове за данни до 2031 г. Ръководството прогнозира приходи от изкуствен интелект в размер на 100 милиарда долара до 2027 г. Marvell от своя страна е отчела ръст от 42% в общите продажби до 8,2 милиарда долара за 2026 г., като ключови партньори са Microsoft и Amazon, пише БГНЕС. През март Nvidia обяви инвестиция от 2 милиарда долара в Marvell - знак, че персонализираните чипове ще допълват, а не ще заменят графичните процесори.

TSMC заема особено място в тази картина, тъй като произвежда процесорите на всички горепосочени компании. С 70% пазарен дял в глобалното производство на процесори и 90% при усъвършенстваните процесори за изкуствен интелект компанията е структурно защитена от конкуренцията между проектантите на чипове. Продажбите на TSMC са нараснали с 41% през първото тримесечие до 35 милиарда долара, а нетната печалба е скочила с 58%. Ръководството прогнозира ръст от 30% за цялата 2026 г.

Аргументът за преразпределение на инвестициите от Nvidia към трите компании се подкрепя и от конкретни данни: проучване на Semianalysis изчислява, че тензорните процесори на Google намаляват разходите за изчисления с 62% спрямо процесорите на Nvidia. Водещите компании в сферата на изкуствения интелект Anthropic и OpenAI също ускоряват прехода към персонализирани чипове. Въпреки това анализаторите подчертават, че надминаването на Nvidia не е гарантирано и че трите компании е по-вероятно да работят в симбиоза с нея, отколкото да я заменят изцяло.

