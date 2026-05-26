Вижте как изглежда първото електрическо Ferrari (СНИМКИ)

Ferrari е най-ценният производител на автомобили в Европа

Производителят на луксозни спортни автомобили Ferrari представи първия си изцяло електрически автомобил - Luce на цена от 640 000 долара, пише BBC. Новият модел се отклонява от външния вид на типичните Ferrari-та, като е първият петместен автомобил на италианската марка, създаден в сътрудничество с агенцията LoveFrom, основана от бившия главен дизайнер на Apple сър Джони Айв.

Конкуренти в производството на суперавтомобили като Lamborghini и Porsche са намалили плановете си за електрически автомобили поради слабото търсене и силната конкуренция от китайски марки.

Главният изпълнителен директор на Ferrari Бенедето Виня заяви в Рим, че разработването на Luce, което на италиански означава „лек“, е отнело половин десетилетие.

Вижте как изглежда новото Ferrari:

Снимка: Reuters

Ferrari планира да пусне на пазара електрическо превозно средство (EV), след като преди това изключи подобен ход , избирайки вместо това да произвежда хибридни автомобили, задвижвани както от бензин, така и от електричество.

Luce работи с електрически мотор, произведен от Ferrari, на всяко колело, което помага на колата да достигне 96 км/ч за около 2,5 секунди.

Фирмата заяви, че всички компоненти са произведени вътрешно, така че автомобилът да може да бъде ремонтиран от компанията и в бъдеще, защитавайки препродажната стойност на Luce.

Преминаването на гигантите в автомобилната индустрия към електрически превозни средства се сблъска със сериозни препятствия през последните години.

Производителите на автомобили, включително Ford и Volkswagen, удвоиха продажбите си на бензинови автомобили, особено в САЩ, поради слабото търсене и регулаторните промени при президента Доналд Тръмп, който намали стимулите за купувачите на електрически превозни средства.

Снимка: Reuters

Пускането на пазара на електрически концептуален автомобил на Jaguar беше остро критикувано заради изоставянето на класическия стил на британската марка.

Но не всички коментатори бяха настроени негативно към новата кола, като една публикация гласи: „Абсолютен майсторски клас в дизайна. Ferrari току-що представи спиращата дъха концепция LUCE и тя променя играта напълно.“

Главният дизайнер на Ferrari Флавио Мандзони заяви в интервю за YouTuber-а Клео Абрам, че критиците са част от иновационния процес.

Той призна, че концепцията за електрическо Ferrari с нов дизайн е „поляризираща“, но вярва, че хората ще я оценят в следващите месеци.

Ferrari също така заяви, че ще продължи да предлага бензинови и хибридни автомобили, наред с изцяло електрическия си модел. Ferrari Вътрешен вид на Ferrari Luce, с кремава кожена подплата и голям сензорен екран със заоблени ръбове.Ферари

Интериорът на Ferrari Luce

Снимка: Reuters

Междувременно, преките конкуренти на Ferrari са намалили амбициите си за електрически превозни средства. Lamborghini се отказа от плановете си да пуска изцяло електрически автомобили, като вместо това се насочи към хибридни модели, позовавайки се на ниското търсене на луксозни електромобили от висок клас.

Германският Porsche намали плановете си за електрически превозни средства поради слабото търсене, хванат между слабите продажби в Китай и митата в САЩ.

Снимка: Reuters

Западните производители на автомобили също са изправени пред силна конкуренция от китайските производители на автомобили , които са в състояние да произвеждат превозни средства по-бързо и по-евтино.

Ferrari е най-ценният производител на автомобили в Европа. Той разчита на продажбата на изключително ексклузивни автомобили - стратегия, която е помогнала на Ferrari да се предпази от голяма част от натиска, пред който са изправени конкурентите.

И все пак акциите на Ferrari са паднали с повече от 25% през последната година, което отразява по-широк спад при луксозните марки, тъй като инфлацията по света разклати търсенето на стоки от висок клас.