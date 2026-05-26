Всеки тон смес може да изразходва еквивалента на 80 000 пластмасови бутилки

MacRebur, компания със седалище в Локърби, Шотландия, е създала технология, която трансформира рециклирана пластмаса в добавка за асфалт, намалявайки употребата на битум - материал, получен от петрол, използван като свързващо вещество в традиционните пътища. Според компанията, нейните продукти MR6 и MR8 вече се използват по пътищата в над 30 страни и помагат на производителите на асфалт да намалят разходите и въздействието си върху околната среда. Технологията позволява повторното използване на пластмаси, които в противен случай биха се озовали на сметища или в изгаряне, съобщава BBC.

Асфалт с рециклирана пластмаса

Системата на MacRebur не използва цели бутилки в асфалта. Изхвърлената пластмаса се преработва на малки гранули и се трансформира в полимери, способни да заменят или намалят част от битума в асфалтовата смес. Компанията заявява, че MR6 е предназначен да замени полимерно модифицирания битум, докато MR8 намалява общото съдържание на битум в асфалта. Това позволява процесът да остане в рамките на индустриалната логика, която вече се използва от асфалтовите заводи.

MacRebur твърди, че техните пътища могат да бъдат до 60% по-издръжливи и да издържат до десет пъти по-дълго от конвенционалния асфалт. Тези цифри се появяват в търговски материали и публикации на компании, но трябва да се третират като твърдения за производителност, които зависят от тестове, климат, трафик и приложение.

Основното техническо предимство се състои в модифицирането на асфалтовото свързващо вещество. Чрез намаляване на дела на изкопаемия битум и включване на рециклирани полимери, сместа може да придобие гъвкавост, устойчивост на умора и по-добри антипукнатини.

Не мога да потвърдя това като универсално правило за който и да е път: че всяко пътуване с MacRebur трае десет пъти по-дълго във всяка страна. Действителната издръжливост зависи от дизайна, настилката, натоварването на превозното средство, температурата и поддръжката.

Произход на MacRebur

Произходът на компанията се крие в Тоби Маккартни , който забелязва импровизираното използване на разтопена пластмаса за запълване на дупки в Индия. Въз основа на тази идея той пренася концепцията в Шотландия и започва да тества индустриална и контролирана версия.

В основния текст се посочва, че компанията е основана през 2016 г. от Тоби Маккартни, Гордън Рийд и Ник Бърнет в Локърби. Предложението е било да се създаде материал, който може да използва повторно пластмасови отпадъци и да подобри характеристиките на асфалта.

Днес MacRebur се позиционира като компания с кръгова икономика в пътното строителство, продавайки добавки на производители на асфалт на различни международни пазари.

Рециклирана пластмаса в асфалта

Един от най-чувствителните моменти на технологията е опасението относно микропластмасите. Предложението на МакРебър е да се използва пластмаса, която се топи по време на процеса на смесване и се включва в асфалтовото свързващо вещество, вместо да остава като ронливи фрагменти по пътя.

На практика компанията продава рециклирани полимери, а не нарязани пластмасови отпадъци, изхвърляни директно върху тротоара. Това разграничение е от решаващо значение за разбирането на технологията и избягването на погрешно тълкуване на проекта.

Приложението обаче трябва да отговаря на техническите стандарти и независими тестове. Обществените пътища изискват безопасност, устойчивост, адхезия, термична стабилност и доказана производителност преди масово приложение.

Устойчивите пътища вече са достигнали до Обединеното кралство, Австралия, Бахрейн и други пазари.

MacRebur твърди, че присъства в над 30 страни, с приложения в пътища, паркинги и проекти за настилки. Разширяването започна в Обединеното кралство и се разпространи на пазари като Австралия, Бахрейн, Нова Зеландия, Южна Африка и други страни.