Свят Брентът поскъпна след новите удари на САЩ в Иран

Брентът поскъпна след новите удари на САЩ в Иран

bTV Бизнес екип

Според Марко Рубио преговорите за сключване на споразумение с Иран могат да „отнемат няколко дни“

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с над 2 на сто е азиатската търговия днес, след като американските въоръжени сили нанесоха удари в Иран, което засили напрежението на пазари на фона на все още изплъзващото се споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, информира Ройтерс.  

Сортът Брент, който е референтен за Европа, поскъпна с 1,98 долара или 2,1 на сто до 98,12 долара за барел, след като в предходната сесия котировките се понижиха със 7 на сто, предаде БТА. 

Цената на американския суров петрол West Texas Intermediate беше на ниво 91,79 долара за барел или спад с 4,81 долара (5 на сто) спрямо затварянето на пазара в петък. Вчера пазарите в САЩ бяха затворени заради отбелязването на Деня в памет на загиналите във войните.

И двата референтни сорта отбелязаха понижение през нощната сесия на фона на надеждите за сключване на мирно споразумение, но американските удари в южната част на Иран и израелските атаки срещу „Хизбула“ доведоха до поскъпване на Брента и увеличаване на спреда спрямо WTI, посочва Майкъл Маккарти, главен изпълнителен директор на онлайн платформата за търговия "Муму Аустралия" (Moomoo Australia).

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви по-рано днес, че преговорите за сключване на споразумение с Иран могат да „отнемат няколко дни“, като по този начин разби надеждите за скорошно приключване на конфликта ден, след като американските сили проведоха „отбранителни удари“ в южната част на Иран.

Техеран на практика е блокирал всички неирански кораби, влизащи и излизащи от Персийския залив през Ормузкия пролив, откакто започна войната, като по този начин спря достъпа на близо една пета до световния пазар на петрол и втечнен природен газ.

 

