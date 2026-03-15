Петролният шок заплашва с рецесия в една от най-силните икономики

И пазарът на недвижими имоти е под натиск

Британската икономика навлиза в 2026 г. със сериозни предизвикателства. Петролният шок, причинен от войната в Близкия изток, се отразява негативно на икономиката, която вече показва тревожни признаци на слабост, а икономистите все по-често казват дума, която кара кръвта на правителствата да се смразява: рецесия, пише Forbes.

Томаш Виеладек, главен европейски макроикономист в инвестиционната фирма T. Rowe Price, директно предупреди, че брутният вътрешен продукт (БВП) на Обединеното кралство не е отбелязал ръст през януари, доста под пазарните очаквания от 0,2%, и това се е случило още преди петролният шок да започне да удря потребителите в пълна степен.

Британската икономика беше слаба дори преди петролния шок

„Британската икономика беше слаба дори преди последния петролен шок“, каза Виеладек, цитиран от британския вестник „Гардиън“ , добавяйки, че покачващите се цени на петрола ще повишат инфлацията, ще намалят потреблението и ще задълбочат вече съществуващия натиск върху жизнения стандарт на гражданите.

Зад тези прогнози стои поредица от неблагоприятни фактори, които за съжаление съвпадат. Рестриктивната парична политика и фискалната консолидация отдавна задушават вътрешното търсене. Това е съпроводено и със забавяне на заетостта в сектора на услугите, който формира гръбнака на британската икономика. Отчасти се дължи на ускореното приложение на изкуствения интелект. Резултатът от всичко това е нарастваща безработица и все по-слаба покупателна способност. Стагфлацията, комбинация от стагнация и инфлация, вече не е теоретична заплаха, а се приближава все повече.

Китай и Обединеното кралство: Две различни реалности на визовите режими, икономическите последици от затворените граници и ползите от отворените граници

Oxford Economics очерта няколко потенциални сценария. Ако цените на петрола достигнат 100 долара за барел, инфлацията може да се повиши значително още през второто тримесечие на тази година. Ако достигне 140 долара, което вече не е немислимо, британската инфлация може да надхвърли пет процента през четвъртото тримесечие на 2026 г., принуждавайки Банката на Англия отново да повиши лихвените проценти и тласвайки страната в лека рецесия.

От друга страна, пазарът на недвижими имоти вече усеща натиск. От понеделник насам от пазара са изтеглени над 530 ипотечни продукта, което представлява около 7,5% от общото предлагане, а средният двугодишен лихвен процент по ипотеките се е повишил до 5,10%. Това е най-високото ниво от юли 2025 г. Надеждите на гражданите, че вноските по ипотеките постепенно ще падат, на практика са изчезнали.

Банката на Англия сега е в незавидно положение. Виеладек съветва по-твърд подход. Поддържане на високи лихвени проценти, като същевременно публично се ангажира с постигане на целта от два процента инфлация на всяка цена. Парадоксално, само затягането на паричната политика може да облекчи финансовите условия в дългосрочен план и да проправи пътя за възстановяване.

