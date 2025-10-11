Кървава баня на крипто пазара: 19,1 млрд. долара в ликвидация за 24 часа

Това е най-голямата ликвидация в историята

В ранните часове на 11 октомври 2025 г. криптопазарът преживя безпрецедентен срив, довел до най-голямата ликвидация в историята. Милиони инвеститори се събудиха и откриха, че позициите им са напълно изтрити, а пазарната паника обхвана целия свят.

Според данни на Coinglass, към 8:00 часа общата сума на ликвидациите за последните 24 часа е достигнала 19,1 милиарда щатски долара, като 1,62 милиона трейдъри по света са били ликвидирани.

Най-голямата единична ликвидация е регистрирана на борсата Hyperliquid – сделка ETH-USDT на стойност 203 милиона долара.

Биткойн и Етериум повличат пазара надолу

Снимка: iStock

Пазарът на криптовалути изпадна в силен смут. Биткойн (BTC) понижи стойността си с над 10%, падайки под критичната граница от 110 000 долара, преди леко да се възстанови до 113 096 долара.

Етериум (ETH) също последва низходящата тенденция, отчитайки спад от 11,2% до 3 878 долара, съобщава The Telegraph.

Паника и несигурност сред инвеститорите

Снимка: iStock

Вълната от ликвидации предизвика лавина от продажби, като много инвеститори признаха, че са подценили риска и прекомерната волатилност на пазара. В социалните мрежи десетки хиляди потребители споделиха разочарование и загуби, а анализаторите предупреждават, че подобни резки движения могат да подкопаят доверието в сектора.

Какво следва за криптопазара?

Експерти коментират, че макар сривът да изглежда катастрофален, подобни шокове са част от естествените цикли на криптоикономиката. Въпреки това, мащабът на ликвидацията поставя въпроси за нивата на ливъридж и рисковите практики в търговията с деривати.

Пазарът остава изключително нестабилен, а предстоящите дни ще бъдат решаващи за това дали криптовалутите ще успеят да се стабилизират след историческия срив.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN