Кървава баня на крипто пазара: 19,1 млрд. долара в ликвидация за 24 часа

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
От 1 ноември ще наложи 100% мита на китайския внос
"Въвеждаме и експортен контрол върху всички видове критичен софтуер"
Това е най-голямата ликвидация в историята
В ранните часове на 11 октомври 2025 г. криптопазарът преживя безпрецедентен срив, довел до най-голямата ликвидация в историята. Милиони инвеститори се събудиха и откриха, че позициите им са напълно изтрити, а пазарната паника обхвана целия свят.
Според данни на Coinglass, към 8:00 часа общата сума на ликвидациите за последните 24 часа е достигнала 19,1 милиарда щатски долара, като 1,62 милиона трейдъри по света са били ликвидирани.
Най-голямата единична ликвидация е регистрирана на борсата Hyperliquid – сделка ETH-USDT на стойност 203 милиона долара.
Пазарът на криптовалути изпадна в силен смут. Биткойн (BTC) понижи стойността си с над 10%, падайки под критичната граница от 110 000 долара, преди леко да се възстанови до 113 096 долара.
Етериум (ETH) също последва низходящата тенденция, отчитайки спад от 11,2% до 3 878 долара, съобщава The Telegraph.
Вълната от ликвидации предизвика лавина от продажби, като много инвеститори признаха, че са подценили риска и прекомерната волатилност на пазара. В социалните мрежи десетки хиляди потребители споделиха разочарование и загуби, а анализаторите предупреждават, че подобни резки движения могат да подкопаят доверието в сектора.
Експерти коментират, че макар сривът да изглежда катастрофален, подобни шокове са част от естествените цикли на криптоикономиката. Въпреки това, мащабът на ликвидацията поставя въпроси за нивата на ливъридж и рисковите практики в търговията с деривати.
Пазарът остава изключително нестабилен, а предстоящите дни ще бъдат решаващи за това дали криптовалутите ще успеят да се стабилизират след историческия срив.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
"Въвеждаме и експортен контрол върху всички видове критичен софтуер"
Най-ранните следи от златни бижута идват от Варна и Египет
На тези места по света може да живеете с под 500 евро на месец