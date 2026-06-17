Как НАП ще ви уведоми, ако имате неплатени задължения?

Преди да бъдат предприети принудителни действия за събиране на даници, НАП ще ви уведоми по няколко начина

Ако притежвате собствен бизнес, работите на граждански договор или хонорар, най-вероятно ви се е налагало да внасяте данъците си сами. Когато имате непогасени в срок публични задължения, Националната агенция за приходите (НАП) ви уведомява предварително, преди да бъдат предприети принудителни действия за събирането им. Уведомяването може да бъде извършено по няколко различни начина, според иформация в официалния сайт на агенцията.

Снимка: iStock

Един от начините е чрез електронна поща, ако сте декларирали имейл адрес за кореспонденция с НАП. В този случай агенцията може да ви изпрати електронно съобщение с информация относно вашите задължения. Ако не сте предоставили електронен адрес за кореспонденция, но сте посочили телефонен номер за контакт, НАП може да се свърже с вас по телефона. Възможно е също така да получите уведомително писмо по пощата на посочения от вас адрес.

При необходимост служители на НАП могат да извършат посещение на постоянния или настоящия ви адрес, както и на адреса на управление на дружеството, ако сте негов представител. Уведомяване може да бъде направено и чрез вашия работодател.

Важно е да предоставите актуални данни за контакт на НАП. Ако не сте посочили електронен адрес и телефон или ако предоставената информация е променена, е необходимо да посетите най-близкия офис на НАП и да я актуализирате. Това ще ви позволи своевременно да получавате информация за възникнали публични задължения, за предстоящо или вече образувано изпълнително дело, за компетентния публичен изпълнител и за правилната банкова сметка, по която следва да извършите плащането.

По този начин ще разполагате с достатъчно време да изясните и погасите задълженията си в срок. Това може да ви помогне да избегнете неблагоприятни последици, като налагане на обезпечителни мерки, принудително изпълнение върху обезпеченото имущество и други действия по събиране на дълга.