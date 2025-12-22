BGN → EUR
Финанси Северна Корея е откраднала милиарди криптовалути през 2025 г.

Северна Корея е откраднала милиарди криптовалути през 2025 г.

bTV Бизнес екип

Северна Корея е надминала предишния си рекорд от 1,3 милиарда долара в откраднати криптовалути

Ново изследване показва, че през 2025 г. Северна Корея за втора поредна година е подобрила собствения си рекорд по кражби на криптовалути, като е присвоила активи на стойност 2,02 милиарда долара. Данните са публикувани в доклад на компанията за блокчейн анализ Chainalysis на 18 декември 2025 г. и идват на фона на рязък глобален ръст на криптокражбите, които в световен мащаб вече възлизат на около 3,4 милиарда долара, предава NBC News. 

Според доклада Северна Корея е надминала предишния си рекорд от 1,3 милиарда долара в откраднати криптовалути като биткойн и етериум. Така общата стойност на криптоактивите, за които се смята, че са били откраднати от страната през годините, достига приблизително 6,75 милиарда долара. Chainalysis подчертава, че значителна част от тази сума е резултат от все по-сложни и координирани хакерски операции.

Голяма част от кражбите през 2025 г. се свързва с хакерската атака срещу базираната в Дубай криптоборса Bybit. По данни на Тайните служби на САЩ хакерите са действали от името на елитно севернокорейско правителствено звено и през февруари са откраднали около 1,5 милиарда долара, основно в етериум, както потвърди и главният изпълнителен директор на Bybit.

Chainalysis е сред все по-големия брой компании, които анализират и проследяват глобалната мрежа от криптовалутни трансакции, включително движението и изпирането на откраднати средства. Организацията на обединените нации и независими изследователи от години обвиняват Северна Корея, която е подложена на тежки международни санкции и поддържа ограничени външни отношения, че използва държавни хакери за кражба на криптовалута с цел финансиране на ядрената си програма и разработката на ракети.

Северна Корея превърна 300 млн. долара от откраднати криптовалути в невъзстановими средства

Мат Пърл, директор на Програмата за стратегически технологии в Центъра за стратегически и международни изследвания, отбелязва, че тези действия са изключително трудни за спиране заради асиметрията“, при която страната е силно изолирана и действа като нелоялен участник. В доклада се допълва, че част от кражбите вероятно се дължат и на практика севернокорейски хакери да получават измамни дистанционни технически позиции в международни компании, което им позволява достъп до криптоключове и прехвърляне на средства към Пхенян.

Макар да има отделни случаи на големи кражби, извършвани от хакери, свързани с други държави включително обвинения срещу китайски и руски киберпрестъпници нито една страна не разполага с операция, сравнима с тази на Северна Корея, при която държавни хакери системно присвояват огромни суми от компании по цял свят. Според изтекли документи страната е развила едни от най-сложните международни схеми за пране на пари, а криптовалутите са особено подходящи за това, тъй като се прехвърлят бързо чрез частни ключове и почти няма механизми за отмяна на измамни трансакции. Пърл заключава, че при вече наложените строги санкции остават малко средства за възпиране, поради което подобни кражби вероятно ще продължат.

