Северна Корея превърна 300 млн. долара от откраднати криптовалути в невъзстановими средства

Северна Корея е най-ефективният играч в света в прането на криптовалути

Хакери от Северна Корея са успели да преобразуват 300 милиона долара от криптовалута на стойност 1,5 милиарда долара в невъзстановими средства. Престъпната група, известна като Lazarus Group, е извършила атаката срещу крипто борсата ByBit преди около две седмици. Оттогава експертите и разследващите органи се опитват да възпрепятстват превръщането на откраднатите дигитални активи в реални пари, но процесът се оказва изключително труден, предава ВВС.

Снимка: Getty Images

Според експертите от Elliptic, членовете на Lazarus Group работят почти без прекъсване, като вероятно насочват средствата към финансиране на военни и ядрени програми на Северна Корея. „Всяка минута е от значение за тях – те са майстори в заличаването на паричните следи и използват усъвършенствани техники“, коментира д-р Том Робинсън, съосновател на компанията. Той допълва, че Северна Корея е най-ефективният играч в света в прането на криптовалути, с цял екип специалисти, които работят на смени и използват автоматизирани инструменти.

Анализът на Elliptic съвпада с този на ByBit, според който приблизително 20% от откраднатите средства вече са „закрити“ – тоест възстановяването им е практически невъзможно. Американските власти и техните съюзници обвиняват Северна Корея, че от години организира подобни атаки с цел набавяне на средства за военното си развитие. Хакерите успели да проникнат в системата на доставчик на ByBit на 21 февруари и да подменят адреса на дигиталния портфейл, към който били преведени 401 000 единици Ethereum. Вместо към собствен акаунт на борсата, средствата били прехвърлени директно към хакерите.

Главният изпълнителен директор на ByBit, Бен Джоу, увери клиентите, че техните активи са в безопасност и че фирмата вече е компенсирала липсите с помощта на заеми от инвеститори. Той обяви началото на инициативата Lazarus Bounty, която предлага възнаграждения за проследяване и замразяване на откраднатите средства. Благодарение на нея досега 20 души са получили над 4 милиона долара за помощ при идентифицирането на 40 милиона долара от откраднатите криптоактиви. Въпреки това експертите остават скептични, че по-голямата част от средствата ще бъдат възстановени, тъй като Северна Корея е развила цяла индустрия за хакерство и пране на пари, без да се интересува от международния натиск.

Допълнително усложнение идва от факта, че не всички криптоборси съдействат еднакво активно. ByBit обвинява платформата eXch, че е позволила на престъпниците да прекарат през нея над 90 милиона долара. Нейният собственик Йохан Робъртс твърди, че първоначално не е било ясно дали средствата произлизат от атаката, но сега съдейства на разследването. В същото време той обвинява големите крипто компании, че с практиките си за идентификация разрушават основните принципи на анонимността в криптовалутния свят.

Северна Корея официално отрича да стои зад Lazarus Group, но според експерти това е единствената държава, която систематично използва кибератаки с финансова цел. В миналото групата е насочвала атаките си към банки, но през последните години фокусът ѝ е изцяло върху криптоиндустрията – сектор с по-слаба защита и повече възможности за изпиране на пари. Сред най-известните ѝ удари са хакването на UpBit през 2019 г. за 41 милиона долара, атаката срещу KuCoin през 2020 г. за 275 милиона долара, както и пробивът в Ronin Bridge през 2022 г., при който бяха откраднати криптовалути за 600 милиона долара. Макар САЩ да издирват членове на групата от години, вероятността те някога да бъдат арестувани остава минимална, освен ако не напуснат територията на страната си.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN