1 USD
1.1797 BGN
Рязък скок на чуждестранните интевстиции у нас

Рязък скок на чуждестранните интевстиции у нас

bTV Бизнес екип

Причината е въвеждането на еврото

В първите два месеца на членството на България в еврозоната има забележителен ръст на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Това показват данните на Българската народна банка.

През януари и февруари притокът на задгранични капитали е с 87% повече в сравнение с година по-рано, а само за февруари скокът е двоен - със 194% за година, отчита БНБ. Като цяло за двата месеца в страната са влезли 809.1 млн. евро ПЧИ. 

Най-голямо е увеличението на реинвестираната печалба - ясен знак, че с въвеждането на еврото расте доверието от страна на чуждестранните компании, които вече имат бизнес у нас, пише "Сега". 

В същото време има едно малко перо, по което се наблюдава отлив - инвестициите в недвижими имоти. Продажбите от  чужденци са повече от покупките, като разликата е 1.3 млн. евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

