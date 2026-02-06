BGN → EUR
Последвайте ни
Свят Колко струва най-скъпата глоба за превишена скорост в света

Колко струва най-скъпата глоба за превишена скорост в света

Свят

bTV Бизнес екип

Колко голяма е глобата?

Рекордът, признат от Рекордите на Гинес, за най-скъпа глоба за превишена скорост се държи от швед.

Колко голяма е глобата?

В Швейцария глобите за шофиране се определят пропорционално на дохода на нарушителя.

Според сайта на рекордите на Гинес, най-голямата глоба за превишена скорост е от 290 000 долара (180 000 британски лири), издадена на анонимен швейцарски шофьор, хванат да шофира със 137 км/ч (85 мили/ч) в зона с ограничение от 80 км/ч (50 мили/ч) в село близо до Санкт Гален, Швейцария.

Снимка: en.wikipedia.org

Въпросният мъж е шофирал червено Ferrari Testarossa, а глобата е изчислена въз основа на богатството му, което съдът е оценил на 22,7 милиона долара (14,1 милиона британски лири) - тя е била увеличена и поради рецидив на нарушението.

Нарушението е направено през януари 2010 г., а извършителят е неизвестен. 

