Преките чуждестранни инвестиции у нас са нарастнали до 2,02 мрлд. евро към края на април

Размерът на нетния положителен поток се равнява на 1,6 процента от прогнозния БВП на България

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 2,02 млрд. евро към края на месец април тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Нетният поток на преките вложения е с 1,74 млрд. евро по-голям спрямо първите четири месеца на миналата 2025 година. За сравнение, нетният поток на преките инвестиции у нас през периода януари-април е бил положителен в размер на 276,4 млн. евро, което представлява седем пъти по-нисък резултат спрямо настоящите данни.

Данните за преките вложения у нас за април са предварителни, което означава, че подлежат на ревизия, която може да измени настоящия резултат, докато данните за първите четири месеца на миналата 2025 година са ревизирани.

Размерът на нетния положителен поток на преките инвестиции в страната към април се равнява на 1,6 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на България, спрямо 0,2 процента от БВП през същия период на миналата година.

Конкретно през месец април тази година нетният поток е положителен в размер на 206,8 млн. евро спрямо отрицателен поток от 135 млн. евро през април 2025 година, предаде БТА.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 243,5 млн. евро за януари - април 2026 г. Той е по-голям с 311,1 млн. евро от този за януари - април 2025 г., който е отрицателен в размер на 67,5 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0,6 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 14,3 млн. евро за януари - април 2025 г.,

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,143 млрд. евро, при положителна стойност от 756,2 млн. евро за януари - април 2025 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 634,9 млн. евро, при отрицателна стойност от 412,2 млн. евро за януари - април 2025 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - април 2026 г. е положителен и възлиза на 47,2 млн. евро (0,04 процента от БВП), при положителна стойност от 45,7 млн. евро (0,04 процента от БВП) за същия период на предходната година. През април 2026 г. нетният поток е положителен и възлиза на 12,3 млн. евро, при положителна стойност от 65,8 млн. евро за април 2025 г.