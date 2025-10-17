Пазарите се люлеят, тъй като волатилността обзема Уолстрийт

Акциите са смесени, след като Тръмп заяви, че китайските мита са „неустойчиви“

Световните пазари са обхванати от сложна мрежа от припокриващи се тревоги – от технологичния бум и изкуствения интелект до митническите войни и геополитическите напрежения. За мнозина анализатори това напомня на ехо от дот-ком балона в края на 90-те години, който се спука в началото на новото хилядолетие.

Изкуственият интелект като еднокрак стол на пазара

Историческият ръст на акциите през тази година беше подхранен от големите технологични компании и обещанието на изкуствения интелект. Но експертите предупреждават, че това може да се окаже „еднокрак стол“ – структура, която не може да се задържи дълго. Завишените оценки на компаниите, занимаващи се с AI, не могат да поддържат пазара вечно, коментира CNN.

Митата на Тръмп и напрежението с Китай

Към тази несигурност се добавя и растящото безпокойство от икономическото въздействие на новите мита, наложени от президента Доналд Тръмп. Потребителите усещат натиска на покачващите се цени, докато просрочените плащания и високорисковите ипотечни кредити нарастват сред домакинствата с по-ниски доходи.

Търговията със САЩ се забавя, а Китай обвинява Вашингтон, че саботира усилията за разрешаване на търговската война между двете най-големи икономики в света.

В петък Тръмп заяви в интервю за Fox Business, че не смята митата от над 100% върху китайския износ за дългосрочна политика:

„Това не е устойчиво, но това е числото“, каза той, добавяйки, че очаква споразумение да бъде постигнато по „по-приятелски начин“.

Изказването му идва само седмица след като обяви планове за допълнителна 100% митническа ставка върху китайски стоки – над минималната 30%, която вече е в сила. Според Тръмп ходът е бил провокиран от ограниченията, които Пекин наложи върху износа на редкоземни елементи – ключови за технологичната индустрия.

Геополитическо напрежение и петролен натиск

Геополитическите горещи точки остават Украйна и Близкият изток, но въпреки това пазарите запазват известен оптимизъм заради предстоящите срещи на Тръмп с китайския му колега и с руския президент Владимир Путин.

В същото време опасенията от свръхпредлагане на суров петрол натискат цените на Brent и WTI, които се намират близо до петмесечно дъно.

Икономическите сигнали: инфлация и слаб растеж

Всички тези фактори се преплитат с по-широки икономически тревоги – забавяне на растежа на работните места в САЩ и упорита инфлация. Това поставя под въпрос очакваното понижаване на лихвените проценти от страна на Федералния резерв.

На този фон въпросите около по-ниските стандарти за кредитиране в банковия сектор изострят мрачните настроения на Уолстрийт.

Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase, Джейми Даймън, предупреди тази седмица за „скрита опасност“ на пазара:

„Щом видите една хлебарка, това обикновено означава, че има още скрити“, каза той метафорично.

Оптимизмът е крехък, но все още жив

В петък глобалните пазари отбелязаха рязък спад, докато основните американски индекси останаха близо до предишните си дъна. Инвеститорите демонстрират крехък оптимизъм на фона на преобладаващите мечи настроения.

