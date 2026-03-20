Масова разпродажба на металите: Медта тръгна след златото, а причината буди тревога

Има ли заплаха от стагфлация?

Цените на металите отбелязаха сериозен спад в четвъртък, след като инвеститорите започнаха да оценяват последиците от нарастващите цени на петрола, предизвикани от войната между САЩ и Иран. Опасенията са, че по-скъпата енергия може да окаже значителен натиск върху глобалната икономика, пише CNBC.

Силен натиск върху благородните метали

Най-сериозно засегнати бяха благородните метали. Златото поевтиня с близо 6%, а среброто спадна с около 8%. Интересното е, че въпреки традиционната роля на златото като „убежище“ в периоди на несигурност, цената му се понижава още от началото на конфликта. Основната причина е повишаването на инфлационните очаквания, което води до задържане на високи лихвени проценти.

По-високите лихви намаляват привлекателността на златото, тъй като то не носи доходност, за разлика от облигациите. Допълнителен натиск оказва и поскъпването на щатския долар, което прави метала по-скъп за международните инвеститори.

Според Питър Буквар, главен инвестиционен директор в One Point BFG Wealth Partners, комбинацията от растяща инфлация, очаквания за по-високи лихви, нарастваща реална доходност, която създава сериозни пречки пред цената на златото. Доходността по 10-годишните американски облигации дори премина 4.3% в рамките на деня.

Индустриалните метали също под натиск

Разпродажбите не се ограничиха само до благородните метали. Медта поевтиня с около 2%, паладият загуби близо 5.5%. В началото на конфликта тези метали останаха относително стабилни, но впоследствие нарастващите страхове за икономическия растеж започнаха да оказват влияние.

Медта като барометър за икономиката

Медта е широко използвана в индустрията – от електроника до строителство и инфраструктура. Поради това спадът в цената ѝ често се възприема като сигнал за забавяне на икономическата активност. Затова понижението ѝ засилва притесненията, че глобалната икономика може да навлезе в по-слаб период.

Риск от рецесия и „унищожаване на търсенето“

Според анализаторите на Уолстрийт, колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-голям е рискът високите цени на петрола да променят поведението на потребителите и бизнеса. Това може да доведе до т.нар. „унищожаване на търсенето“ – ситуация, при която високите разходи ограничават потреблението и инвестициите.

Буквар подчертава, че инвеститорите вече сериозно се притесняват от рецесионни рискове, особено когато става дума за индустриалните метали.

Заплаха от стагфлация?

Комбинацията от бавен икономически растеж и висока инфлация поражда опасения за стагфлация. Въпреки това, не всички експерти споделят този сценарий.

Ед Ярдени от Yardeni Research отбелязва, че съвременните петролни шокове е по-малко вероятно да доведат до продължителна стагфлация, каквато се наблюдава през 70-те години. Като пример той посочва кризата след руската инвазия в Украйна през 2022 г., която доведе до инфлация, но не и до рецесия.

Подобна позиция изразява и председателят на Федералния резерв Джером Пауъл, който смята, че терминът „стагфлация“ трябва да се използва само при значително по-тежки икономически условия.

Перспективи пред златото

Въпреки текущия спад, има очаквания, че златото може да възстанови позиции. Според Буквар вниманието на инвеститорите може да се насочи към растящите държавни дългове и бюджетни дефицити – фактори, които традиционно подкрепят цената на метала.

Военните разходи, свързани с конфликта, могат допълнително да задълбочат тези дефицити.

От Goldman Sachs също отбелязват, че при евентуален стагфлационен сценарий златото може да се окаже печеливша инвестиция. При спад на реалната доходност инвеститорите обикновено се насочват към реални активи като златото, което повишава търсенето му.

