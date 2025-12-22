Нов рекорд: Цената на златото и среброто удари нов връх

От началото на годината златото е поскъпнало с около 67%

Цената на златото премина за първи път границата от 4400 долара за тройунция, подкрепена от нарастващите очаквания за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ, силното търсене на активи убежища и по-слабия долар. Среброто също не изостана от тенденцията, достигайки ново историческо високо равнище, предава Reuters, цитирано от БТА.

Връх за златото и среброто

Спот цената на златото се повиши с 1,81 на сто до 4418,77 долара за тройунция към 09:00 часа българско време.

Спот цената на среброто нарасна с 3,4% и достигна исторически максимум от 69,44 долара за тройунция. Към 9:00 часа българско време среброто отстъпва леко от този рекорд до 69,07 долара за тройунция.

От началото на годината златото е поскъпнало с около 67% и е напът да отчете най-силното си годишно представяне от 1979 година насам. Среброто отчита още по-значителен ръст – около 138% от началото на годината, подкрепено от силни инвестиционни потоци и продължаващи ограничения в предлагането.

Според техническия анализатор на Reuters Уан Тао цената на златото може да продължи да се покачва до около 4427 долара за тройунция, след като е пробила ключовото ниво на съпротива при 4375 долара.

Как златото се влияе от пазарите?

Пазарите в момента залагат на две понижения на лихвените проценти в САЩ през следващата година въпреки по-предпазливите сигнали от Управлението за федералния резерв. Активи без доходност, като златото, обикновено печелят подкрепа в среда на по-ниски лихви. Симпсън отбелязва, че за 2026 г. също се очакват две понижения на лихвите, като по-бързото охлаждане на пазара на труда в САЩ и преминаването към по-умерена политика на централната банка могат да подкрепят допълнително цената на златото.

На този фон и другите благородни метали отбелязаха силен ръст. Платината поскъпна с 4,3% до 2057,15 долара за тройунция, достигайки най-високото си равнище от повече от 17 години, а паладият поскъпна с 4,2% до 1786,45 долара, което е най-високата му цена от почти три години.

