Нов начин за измерване на бедността показва, че САЩ изостават от Европа

Как се измерва средната бедност на дадена страна?
В САЩ времето, необходимо за изкарване на 1 долар, измерен в международни долари, е 63 минути. Според изследване на учен от Оксфордския университет това е приблизително два пъти повече в сравнение със средните стойности за Германия, Франция и Обединеното кралство, което подсказва, че средното равнище на бедност в САЩ е значително по-високо. Сравненията между икономики и нива на бедност обаче са трудни, тъй като различните методи водят до различни изводи. Затова доцентът по икономика Оливие Щерк предлага нов показател, който нарича „средна бедност“, предава Еuronews.
Той установява, че този тип бедност е значително по-висока в САЩ, въпреки че средните доходи там са по-високи от тези в повечето западноевропейски държави. Ако се разгледа брутният вътрешен продукт на глава от населението, се вижда любопитна картина – най-бедният американски щат Мисисипи почти достига нивото на Германия. През третото тримесечие на 2024 г. БВП на глава от населението в Мисисипи е 49 780 евро, докато в Германия достига 51 304 евро – разлика от около 1500 евро.
По отношение на паритета на покупателната способност САЩ се представят по-добре от повечето страни в ЕС, с изключение на Люксембург и Ирландия. Въпреки това концепцията за „средна бедност“ променя перспективата, тъй като разглежда бедността като спектър и показва аспекти, които традиционните линии на бедност пропускат, особено значението на неравенството.
Според Щерк „средната бедност“ се измерва чрез средното време, необходимо за изкарване на 1 долар в международни долари – единица, която позволява сравнение на покупателната способност между различните страни. Този показател включва времето от живота на всеки човек, независимо от възраст или заетост. Към 2025 г. в САЩ са нужни 63 минути за изкарване на 1 долар, докато в Германия това отнема 26 минути, във Франция – 31 минути, а във Великобритания – 34 минути, което показва приблизително двойно по-висока средна бедност в САЩ.
Данните показват също, че глобалната бедност е намаляла с около 55% от 1990 г. насам, като времето за изкарване на 1 долар е спаднало от около половин ден до приблизително пет часа. В същото време в САЩ този показател се е влошил почти непрекъснато, въпреки растежа на доходите, докато в повечето развити европейски икономики се наблюдава обратната тенденция.
Причината за това е нарастващото неравенство. В САЩ разликите в доходите са значително по-големи – съотношението между доходите на двама случайно избрани души може да надхвърли 4 пъти, докато в Германия, Франция и Великобритания е около 1,5. През последните 35 години времето за изкарване на 1 долар в САЩ се е увеличило с около 20 минути или 47%, докато в Европа е намаляло. Макар доходите да са нараствали с около 1% годишно, неравенството в САЩ се е увеличавало по-бързо – с около 2,2% годишно.
Така икономиката може да расте, но същевременно да се увеличава бедността – основно заради неравномерното разпределение на доходите. В САЩ това е особено изразено, тъй като страната е сред най-неравните икономики в света и най-неравната сред развитите държави. Във всички 50 щата неравенството се е увеличило значително от 1990 г. насам, независимо от политически или икономически фактори, като това се потвърждава и от по-високите стойности на коефициента на Джини спрямо големите европейски икономики.