Кабинетът ще дава помощи заради скъпите горива

Кой ще може да се възползва?

Разработили сме схема, при която хора, които имат най-ниски доходи два пъти до линията на бедност, които имат кола или лизингов договор за автомобил и са си платили глобите и данъците, ще получат в рамките до 20 евро помощ на месечна база, когато цените на горивата се задържат на високо ниво“, обяви пред БНР служебният премиер Андрей Гюров за компенсациите за поскъпващите горива заради блокирания Ормузки проток.



Линията на бедност в момента е 390,63 евро.

От 20 до 30 млн. евро ще струва мярката на служебното правителство в помощ на най-бедните домакинства за високите цени на горивата, уточни Гюров.

Втората мярка, която готви служебното правителство за бизнеса, е отлагане на мярката за увеличаване на тол таксите.

Служебният премиер коментира и темата с участието на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп. "Предполагам, че утре ще можем да внесем жалбата в Конституционния съд", каза Гюров.



В петък депутатите задължиха служебното правителство да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN