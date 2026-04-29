Петролът отново поскъпва заради застоя в преговорите между САЩ и Иран

Сортът Брент се търгува около 112 долара за барел

Азиатските фондови пазари се колебаеха, а цените на петрола продължиха да растат в сряда на фона на задънените мирни преговори с Иран и неясните перспективи за отварянето на Ормузкия проток, предаде БГНЕС.

Иран представи план за облекчаване на блокадата на протока срещу вдигане на американската блокада на пристанищата му, докато преговорите продължат. Държавният секретар Марко Рубио определи предложението като „по-добро от очакваното“, но настоя сделката да предотвратява „бързането към ядрено оръжие“. Говорителят на иранското министерство на отбраната Реза Талаей-Ник отвърна, че Вашингтон трябва да „изостави незаконните и ирационалните си искания“. Катар предупреди за риск от „замразен конфликт“. Въпреки това CNN цитира източници, според които двете страни не са толкова далеч, колкото изглеждат, и интензивна дипломация продължаваше.

Сортът Брент се търгуваше около 112 долара за барел - над нивото отпреди примирието от началото на април, докато американският Западнотексаски сорт WTI проби 100 долара за първи път от две седмици. Ключовият производител Обединените арабски емирства (ОАЕ) обяви оттеглянето си от ОПЕК и ОПЕК+, но новината предизвика ограничена пазарна реакция.

На капиталовите пазари Хонконг, Шанхай, Джакарта и Манила приключиха на положителна територия, докато Сидни, Сингапур, Сеул и Тайпе паднаха. Насдак поведе загубите на Уолстрийт след репортаж в „Уолстрийт Джърнъл“ (Wall Street Journal), че OpenAI - производителят на ChatGPT - е пропуснал целите си за потребители и приходи. По-късно в деня Федералният резерв се очакваше да приключи двудневно заседание, като инвеститорите следяха прогнозите за инфлацията и лихвените проценти.

