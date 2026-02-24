Най-лошият спад от 2000 г. насам: Акцииите на IBN се сринаха с 13%

Как AI променя играта?

Пазарната стойност на IBM намаля с около 31 милиарда долара, след като акциите на компанията спаднаха в понеделник. Оценката ѝ се понижи от 240,8 млрд. долара в петък до приблизително 208,7 млрд. долара, съобщава Forbes.

Как изкуственият интелект повлия на акциите?

Спадът идва на фона на опасения, че бързото развитие на изкуствения интелект може да застраши ключов бизнес на IBM. Компанията Anthropic обяви, че инструментът ѝ Claude Code може да модернизира остарели системи, написани на COBOL - технология, върху която IBM отдавна изгражда значителна част от бизнеса си.

Claude Code автоматизира изследователската и аналитичната работа, която обикновено прави модернизацията на COBOL сложна и скъпа. IBM продава мейнфрейм системи за обработка на големи обеми транзакции, което е среда, в която COBOL продължава да се използва широко.

Какво представлява COBOL и защо е важен?

COBOL (Common Business-Oriented Language) е разработен в края на 50-те години и остава ключов език за обработка на бизнес данни например плащания и търговски транзакции.

Според Anthropic около 95% от транзакциите на банкомати в САЩ използват COBOL, което го прави стратегически важна, но остаряваща технология.

Компанията отбелязва, че:

„Стотици милиарди редове COBOL се използват ежедневно в критични системи във финансите, авиацията и правителството, но броят на специалистите, които го разбират, намалява всяка година.“

Как AI променя модернизацията на наследен код?

Claude Code може да картографира зависимости в хиляди редове код, документира работни процеси, идентифицира рискове, които биха отнели месеци на човешки анализ.

Според Anthropic изкуственият интелект може да обърне досегашната логика, при която разбирането на стар код струва повече от пренаписването му.

По-широкото въздействие върху технологичния сектор

Този случай е част от по-широка тенденция: инвеститорите се притесняват, че AI може да разклати цели индустрии. В петък акциите на компании за киберсигурност също спаднаха, след като Anthropic представи функцията Claude Code Security, която открива софтуерни уязвимости, пише CNBC.

В резултат на разпродажбите акциите на IBM са надолу с повече от 24% от началото на годината.

