България има шанс да стане европейски AI хъб с гигафабрика на IBM

България обсъжда възможността да се превърне в домакин на една от първите европейски гигафабрики за изкуствен интелект, изграждани с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщи премиерът Росен Желязков по време на среща с представители на американската технологична компания IBM, предаде БНТ.
„Ще положим всички усилия този проект да се реализира, защото за правителството е приоритет привличането на високотехнологични инвестиции“, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с представители на американската технологична компания IBM. В срещата участваха още вицепремиерът Томислав Дончев и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски. От страна на IBM присъстваха Бина Халман, вицепрезидент „Услуги по жизнения цикъл на технологиите“, както и други висши ръководители и експерти.“
Проектът предвижда изграждането на инфраструктура с над 100 000 усъвършенствани GPU чипа. За първоначалната фаза ще е необходима мощност от поне 70 MW, а общата енергийна потребност може да достигне 500 MW. Гигантската инвестиция има потенциал да постави България сред водещите технологични хъбове в Европа и да стимулира иновациите, научните изследвания и дигиталната икономика.
Инициативата може да се реализира чрез публично-частно партньорство. Европейската комисия може да инвестира до 17% от капиталовите разходи, а държавите членки – равен или по-голям дял. За изграждането на гигафабриката ще е необходим терен между 50 и 200 хектара с възможност за бъдещо разширение.
„Правителството ще съдейства за намирането на подходящо място с необходимата инфраструктура – оптични магистрали, достъп до електропреносната мрежа, водоснабдяване за охлаждане и транспортна достъпност“, подчертава премиерът Росен Желязков.
Вицепремиерът Томислав Дончев отбеляза, че страната има силен ИТ сектор, квалифицирани кадри и утвърден капацитет, включително изграждащата се AI фабрика BRAIN++.
Технологичното предимство на IBM в областта на квантовите технологии и опита ѝ в облачните решения и киберсигурността биха допринесли за изграждането на модерна AI инфраструктура в България. Компанията е сред водещите американски инвеститори у нас с над 2000 служители и статут на стратегически партньор за развитието на високите технологии.
Европейската комисия планира първите гигафабрики да започнат работа между 2027 и 2028 г. България, с подкрепата на IBM, може да се позиционира като активен партньор в развитието на инфраструктура за изкуствен интелект, осигурявайки международна легитимност и съответствие с европейската и националната регулаторна рамка.
