Сметната палата показва новите образци на декларации за имущество и интереси

Предстои палатата да публикува указания за попълване на декларациите.

Сметната палата утвърди новите образци на декларации за имущество и интереси, в изпълнение на своите правомощия съгласно приетите промени в Закона за Сметната палата. Това съобщават от одитната институция.

От палатата припомнят, че с влизането в сила на промените в Закона за Сметната палата се отменя Законът за противодействие на корупцията, като дейността по установяване на несъответствия в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности, вече се осъществява от дирекция „Публичен регистър“ към Сметната палата.

Новите образци на декларациитеса публикувани на интернет страницата на Сметната палата, в раздел „Публичен регистър“. Предстои палатата да публикува указания за попълване на декларациите, пише БТА.

От одитната институция разясняват, че лицата, които са подали декларации в периода от 1 януари 2026 г. до настоящия момент, не следва да подават отново декларации пред Сметната палата.

В края на януари парламментът прие на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията и функциите ѝ се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР и на Сметната палата.

