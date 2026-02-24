BGN → EUR
БГ Бизнес Сметната палата показва новите образци на декларации за имущество и интереси

Сметната палата показва новите образци на декларации за имущество и интереси

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Предстои палатата да публикува указания за попълване на декларациите.

Сметната палата утвърди новите образци на декларации за имущество и интереси, в изпълнение на своите правомощия съгласно приетите промени в Закона за Сметната палата. Това съобщават от одитната институция.

От палатата припомнят, че с влизането в сила на промените в Закона за Сметната палата се отменя Законът за противодействие на корупцията, като дейността по установяване на несъответствия в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности, вече се осъществява от дирекция „Публичен регистър“ към Сметната палата.

Как компаниите могат да повишат киберсигурността си?

Новите образци на декларациитеса публикувани на интернет страницата на Сметната палата, в раздел „Публичен регистър“. Предстои палатата да публикува указания за попълване на декларациите, пише БТА.

От одитната институция разясняват, че лицата, които са подали декларации в периода от 1 януари 2026 г. до настоящия момент, не следва да подават отново декларации пред Сметната палата.

В края на януари парламментът прие на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията и функциите ѝ се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР и на Сметната палата.

