Къде са най-богатите и най-бедните възрастни в Европа?

България не е на последно място, две държави са по-бедни от нас

Неравенството в богатството в цяла Европа е ясно. Хората в някои страни са много по-богати от други. Богатството на възрастен човек показва силно разделение между по-богатите и по-бедните нации. И така, кои страни са най-богатите и кои са най-бедните в Европа? Къде хората имат най-високи нива на богатство?

Нетното богатство или „богатството“ е общата стойност на това, което едно домакинство притежава, минус това, което дължи. То включва финансови активи и реални активи, главно жилища. След това от тази сума се изваждат дълговете.

Според Доклада за глобалното богатство за 2025 г. на UBS и допълнителни данни, споделени с Euronews, средното богатство на възрастен през 2024 г. варира значително в 31 европейски страни. То варира от 29 923 евро в Турция до 634 584 евро в Швейцария.

В рамките на ЕС разликата е малко по-малка, но все пак значителна. Средното богатство на възрастен варира от 44 568 евро в Румъния до 523 591 евро в Люксембург.

Швейцария и Люксембург са единствените две страни със средно богатство на възрастен над 500 000 евро. Дания е на трето място с 444 898 евро.

Великобритания е най-богата сред водещите икономики. Средното богатство е над 300 000 евро и в Холандия (342 477 евро), Норвегия (340 364 евро), Белгия (322 805 евро), Обединеното кралство (313 840 евро) и Швеция (308 935 евро).

Това прави Обединеното кралство най-богатата сред петте най-големи икономики в Европа, докато Италия има най-ниското средно богатство сред тях - 198 321 евро. Цифрата е 278 550 евро във Франция, 237 172 евро в Германия и 215 945 евро в Испания.

Повече от една трета от страните имат средно богатство на възрастен под 100 000 евро. Те включват Латвия (91 783 евро), Чехия (86 791 евро), Хърватия (76 358 евро), Естония (72 276 евро), Литва (63 189 евро), Словакия (58 573 евро), Полша (56 159 евро), Унгария (55 276 евро), България (47 798 евро), Румъния (44 568 евро) и Турция (29 923 евро).

Ясно разделение между Запад/Север срещу Изток

Тези данни показват ясни разлики в богатството в цяла Европа. Хората в Западна и Северна Европа имат по-високо средно богатство. В Източна Европа богатството е много по-ниско.

Финансови центрове като Швейцария и Люксембург водят класацията. Северните страни също се представят силно, но неравномерно. Финландия е по-близо до средата на таблицата.

Разликата между най-богатите и най-бедните страни е повече от 20 пъти в цяла Европа. В рамките на ЕС разликата е повече от 10 пъти.

Общата разлика в медианното богатство е по-малка в повечето страни. Това обаче не е така за най-високите и най-ниските стойности. Разликата е повече от 45 пъти в цяла Европа и повече от 15 пъти в рамките на ЕС.

