Най-големите банкрути в историята: уроци от финансови катастрофи

Горчивият опит от световната финансова криза през 2008 г. показва, че някои уроци все още не са научени

От финансови гиганти до търговски лидери – някои от най-големите банкрути в историята не само шокираха световните пазари, но и оставиха трайни уроци за инвеститори, мениджъри и предприемачи. Особено ключово е, че два от тях се случват по време на глобалната финансова криза 2007–2008, предизвикана основно от срива на пазара на високорискови ипотечни кредити в САЩ и последвалите проблеми на банките и финансовите институции. Фалитът на Lehman Brothers се счита за катализатор на кризата, докато Washington Mutual е най-голямата жертва сред американските банки, която падна след масови тегления на депозити и драстичен срив в цената на акциите ѝ.

Lehman Brothers: символът на финансовата криза

Lehman Brothers, четвъртата по големина инвестиционна банка в САЩ, обяви фалит на 15-и септември 2008 г. Банката разполагаше с 639 млрд. долара активи, 613 млрд. долара пасиви и 25 000 служители по света. Lehman се превърна в символ на прекомерния финансов риск и глобалната финансова криза.

През 2007 г. Lehman Brothers натрупа портфейл от ипотечно обезпечени ценни книжа (MBS) за 85 милиарда долара, което бе четири пъти повече от собствения ѝ капитал. Въпреки че компанията отчете рекордни приходи и печалби между 2005 и 2007 г., липсата на адекватно управление на риска и неспособността да се адаптира към промените в жилищния пазар доведоха до катастрофата. Цената на акциите й спадна с почти 48% през март 2008 г., а банката окончателно фалира, предизвиквайки ефект на домино върху световните финансови пазари.

Washington Mutual: най-голямата фалирала банка в САЩ

Washington Mutual (WaMu) беше консервативна банка с повече от 43 000 служители и 2 200 клона в 15 щата, разполагаща с депозити на обща стойност от 188,3 млрд. долара към края на 2007 г. Основната част от приходите ѝ идваше от банкиране на дребно (60%) и кредитни карти (21%). Въпреки че само 14% от бизнеса ѝ беше свързан с ипотечни кредити, сривът на пазара на жилища в Калифорния и паническото теглене на депозити доведоха до нейния банкрут.

Сред ключовите причини за фалита бе бързото разширяване на клоновата мрежа, което увеличи експозицията на банките към заеми с висок риск, отпуснати на клиенти с ниска кредитоспособност, и направи реализацията на ипотечно обезпечените ценни книжа на пазара почти невъзможна, водейки до недостиг на ликвидност и нарастващи загуби. На 25 септември 2008 г. Федералната корпорация за застраховане на депозитие (FDIC) пое контрола върху банката и я продаде на JPMorgan Chase за 1,9 млрд. долара. Финансовата компания се съгласи с параметрите на сделката, макар че пое 31 млрд. долара лоши заеми и трябваше да набере 8 млрд. долара нов капитал. Инвеститорите понесоха значителни загуби: облигационери загубиха около 30 млрд. долара, а повечето акции се обезцениха до 5 цента на акция.

Toys “R” Us: крахът на търговския гигант

Toys “R” Us, който бе лидер в индустрията с играчки още от 1948 г., обяви банкрут през 2017 г. след години на спад в продажбите и натрупан дълг. През 2005 г. компанията беше придобита чрез заемно финансиране на стойност 7,5 млрд. долара, което допълнително натовари финансово Toys R Us. Компанията управляваше около 800 магазина в САЩ, от които обяви закриването на 180, а всички 100 магазина във Великобритания също бяха затворени. Компанията беше изправена пред интензивна конкуренция от Walmart, Target и Amazon, като последният промени очакванията на клиентите за удобство и онлайн поръчки. Дългогодишното партньорство с Amazon (2000–2010), при което Toys R Us плащаше 50 млн. долара годишно плюс процент от продажбите, блокира създаването на автономна онлайн платформа. Всичко това допълнително отслаби позицията ѝ.

Експертите посочват сериозни управленски грешки: големи магазини с претрупани стоки, лош дизайн, липса на качествено обслужване и неспособност да се адаптира към дигиталния пазар. Също така играчките вече не са основен продукт за деца, които прекарват повече време с видео игри и онлайн съдържание. В същото време конкуренцията от Amazon и големите вериги остави Toys

Уроци за бъдещето

Общата поука от тези три банкрута е, че дори компании с водещ пазарен дял могат да се провалят, ако не управляват риска, не се адаптират към технологичните промени и не са отворени към иновация и подобрение на услугите си. Lehman Brothers и Washington Mutual показват уязвимостта на финансовите институции при колебания на пазара и липса на правилна оценка на рисковете. От друга страна, Toys “R” Us показва рисковете за традиционните търговски компании в дигиталната ера.

Историите на тези компании остават ценен урок за инвеститори, мениджъри и предприемачи, които искат да оцелеят и да растат в динамична и конкурентна среда. Адаптацията, иновациите и внимателното управление на риска са ключът към дългосрочната устойчивост на пазара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN