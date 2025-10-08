Най-големите банкрути в историята: уроци от финансови катастрофи

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Защо ЕК иска да удвои митата на стоманата до 50%?
Съществуват опасения, че новите мита може да доведат до поскъпване на стоманата
Горчивият опит от световната финансова криза през 2008 г. показва, че някои уроци все още не са научени
От финансови гиганти до търговски лидери – някои от най-големите банкрути в историята не само шокираха световните пазари, но и оставиха трайни уроци за инвеститори, мениджъри и предприемачи. Особено ключово е, че два от тях се случват по време на глобалната финансова криза 2007–2008, предизвикана основно от срива на пазара на високорискови ипотечни кредити в САЩ и последвалите проблеми на банките и финансовите институции. Фалитът на Lehman Brothers се счита за катализатор на кризата, докато Washington Mutual е най-голямата жертва сред американските банки, която падна след масови тегления на депозити и драстичен срив в цената на акциите ѝ.
Lehman Brothers: символът на финансовата криза
Lehman Brothers, четвъртата по големина инвестиционна банка в САЩ, обяви фалит на 15-и септември 2008 г. Банката разполагаше с 639 млрд. долара активи, 613 млрд. долара пасиви и 25 000 служители по света. Lehman се превърна в символ на прекомерния финансов риск и глобалната финансова криза.
През 2007 г. Lehman Brothers натрупа портфейл от ипотечно обезпечени ценни книжа (MBS) за 85 милиарда долара, което бе четири пъти повече от собствения ѝ капитал. Въпреки че компанията отчете рекордни приходи и печалби между 2005 и 2007 г., липсата на адекватно управление на риска и неспособността да се адаптира към промените в жилищния пазар доведоха до катастрофата. Цената на акциите й спадна с почти 48% през март 2008 г., а банката окончателно фалира, предизвиквайки ефект на домино върху световните финансови пазари.
Washington Mutual (WaMu) беше консервативна банка с повече от 43 000 служители и 2 200 клона в 15 щата, разполагаща с депозити на обща стойност от 188,3 млрд. долара към края на 2007 г. Основната част от приходите ѝ идваше от банкиране на дребно (60%) и кредитни карти (21%). Въпреки че само 14% от бизнеса ѝ беше свързан с ипотечни кредити, сривът на пазара на жилища в Калифорния и паническото теглене на депозити доведоха до нейния банкрут.
Сред ключовите причини за фалита бе бързото разширяване на клоновата мрежа, което увеличи експозицията на банките към заеми с висок риск, отпуснати на клиенти с ниска кредитоспособност, и направи реализацията на ипотечно обезпечените ценни книжа на пазара почти невъзможна, водейки до недостиг на ликвидност и нарастващи загуби. На 25 септември 2008 г. Федералната корпорация за застраховане на депозитие (FDIC) пое контрола върху банката и я продаде на JPMorgan Chase за 1,9 млрд. долара. Финансовата компания се съгласи с параметрите на сделката, макар че пое 31 млрд. долара лоши заеми и трябваше да набере 8 млрд. долара нов капитал. Инвеститорите понесоха значителни загуби: облигационери загубиха около 30 млрд. долара, а повечето акции се обезцениха до 5 цента на акция.
Toys “R” Us, който бе лидер в индустрията с играчки още от 1948 г., обяви банкрут през 2017 г. след години на спад в продажбите и натрупан дълг. През 2005 г. компанията беше придобита чрез заемно финансиране на стойност 7,5 млрд. долара, което допълнително натовари финансово Toys R Us. Компанията управляваше около 800 магазина в САЩ, от които обяви закриването на 180, а всички 100 магазина във Великобритания също бяха затворени. Компанията беше изправена пред интензивна конкуренция от Walmart, Target и Amazon, като последният промени очакванията на клиентите за удобство и онлайн поръчки. Дългогодишното партньорство с Amazon (2000–2010), при което Toys R Us плащаше 50 млн. долара годишно плюс процент от продажбите, блокира създаването на автономна онлайн платформа. Всичко това допълнително отслаби позицията ѝ.
Експертите посочват сериозни управленски грешки: големи магазини с претрупани стоки, лош дизайн, липса на качествено обслужване и неспособност да се адаптира към дигиталния пазар. Също така играчките вече не са основен продукт за деца, които прекарват повече време с видео игри и онлайн съдържание. В същото време конкуренцията от Amazon и големите вериги остави Toys
Уроци за бъдещето
Общата поука от тези три банкрута е, че дори компании с водещ пазарен дял могат да се провалят, ако не управляват риска, не се адаптират към технологичните промени и не са отворени към иновация и подобрение на услугите си. Lehman Brothers и Washington Mutual показват уязвимостта на финансовите институции при колебания на пазара и липса на правилна оценка на рисковете. От друга страна, Toys “R” Us показва рисковете за традиционните търговски компании в дигиталната ера.
Историите на тези компании остават ценен урок за инвеститори, мениджъри и предприемачи, които искат да оцелеят и да растат в динамична и конкурентна среда. Адаптацията, иновациите и внимателното управление на риска са ключът към дългосрочната устойчивост на пазара.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Съществуват опасения, че новите мита може да доведат до поскъпване на стоманата
Технологичният гигант навлиза в нова ера
Тя възнамерява да инвестира 1 млрд. евро в AI-проекти