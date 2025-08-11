1 USD
Финанси Германия отчита най-голям ръст на фалити от октомври насам

Германия отчита най-голям ръст на фалити от октомври насам

bTV Бизнес екип

Преобладават фалити на по-малки компании

Броят на регистрираните корпоративни фалити в Германия бележи значителен ръст през юли 2025 г., достигайки най-високите си нива от октомври насам. Според предварителните данни на Федералната статистическа служба, местните съдилища са регистрирали 19,2% повече редовни несъстоятелности спрямо същия месец на предходната година, предава Welt. 

Снимка: iStock

Последният анализ на Института за икономически изследвания Лайбниц в Хале (IWH) потвърждава негативната тенденция. Според техните данни, през юли са отчетени 1588 фалита на партньорства и корпорации в страната с 13% повече от същия месец на 2024 г. и с цели 64% над средните стойности за юли през периода 2016–2019 г., преди избухването на пандемията. Все пак, анализът подчертава, че засега преобладават фалити на по-малки компании, което ограничава мащаба на загубените работни места.

Какви са прогнозите до края на 2025 година? 

Икономическите експерти и кредитни агенции прогнозират, че през цялата 2025 г. броят на фалитите ще продължи да расте. Миналата година са регистрирани 21 812 случая най-високият брой от 2015 г. насам. Настоящият тренд подсказва, че тази цифра може да бъде надмината.

Франсоа Байру: Всяка секунда Франция добавя 5000 евро към националния си дълг

Увеличението се дължи не само на изтичането на извънредните държавни помощи, предоставени по време на COVID-кризата, но и на структурни проблеми като растящите цени на енергията, нарастващата административна тежест и засилващата се политическа несигурност.

Според окончателните данни на статистическата служба, само през май 2025 г. местните съдилища са регистрирали 2036 корпоративни фалита с 5,3% повече в сравнение с май 2024 г. Това затвърждава тенденцията за ускорено нарастване, въпреки спорадичните признаци на стабилизация. Към момента, Германия се сблъсква с икономически натиск, който удря основно малкия и среден бизнес.

