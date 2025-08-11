Германия отчита най-голям ръст на фалити от октомври насам

Преобладават фалити на по-малки компании

Броят на регистрираните корпоративни фалити в Германия бележи значителен ръст през юли 2025 г., достигайки най-високите си нива от октомври насам. Според предварителните данни на Федералната статистическа служба, местните съдилища са регистрирали 19,2% повече редовни несъстоятелности спрямо същия месец на предходната година, предава Welt.

Последният анализ на Института за икономически изследвания Лайбниц в Хале (IWH) потвърждава негативната тенденция. Според техните данни, през юли са отчетени 1588 фалита на партньорства и корпорации в страната – с 13% повече от същия месец на 2024 г. и с цели 64% над средните стойности за юли през периода 2016–2019 г., преди избухването на пандемията. Все пак, анализът подчертава, че засега преобладават фалити на по-малки компании, което ограничава мащаба на загубените работни места.

Какви са прогнозите до края на 2025 година?

Икономическите експерти и кредитни агенции прогнозират, че през цялата 2025 г. броят на фалитите ще продължи да расте. Миналата година са регистрирани 21 812 случая – най-високият брой от 2015 г. насам. Настоящият тренд подсказва, че тази цифра може да бъде надмината.

Увеличението се дължи не само на изтичането на извънредните държавни помощи, предоставени по време на COVID-кризата, но и на структурни проблеми – като растящите цени на енергията, нарастващата административна тежест и засилващата се политическа несигурност.

Според окончателните данни на статистическата служба, само през май 2025 г. местните съдилища са регистрирали 2036 корпоративни фалита – с 5,3% повече в сравнение с май 2024 г. Това затвърждава тенденцията за ускорено нарастване, въпреки спорадичните признаци на стабилизация. Към момента, Германия се сблъсква с икономически натиск, който удря основно малкия и среден бизнес.

