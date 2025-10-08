1 USD
Технологии Фон дер Лайен иска да се наблегне на AI в тези осем сектора

Фон дер Лайен иска да се наблегне на AI в тези осем сектора

bTV Бизнес екип

Тя възнамерява да инвестира 1 млрд. евро в AI-проекти

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е известна с това, че иска през втория си мандат да постави конкурентоспособността на европейската икономика на преден план. На този фон Европейската комисия представи тази сряда в Страсбург две нови „стратегии“ за насърчаване на AI в икономиката и науката. „Желаем бъдещето на ИИ да се случва в Европа“, каза фон дер Лайен. Стратегията щяла да гарантира, че „AI first“-менталитет ще се разпространи във всички ключови отрасли, предава FAZ.

Снимка: Европейски парламент

За такива ключови отрасли Комисията определя общо осем сектора, сред които здравеопазване, роботика, автомобилна и енергийна индустрия. За подкрепа на AI-проекти в тези отрасли тя възнамерява да инвестира 1 милиард евро. Това означава, че неусвоени средства от съществуващия бюджет на ЕС ще бъдат пренасочени. Освен това институцията иска с 600 млн. евро от изследователска програма „Horizon Europe“ да осигури достъп на европейските учени до европейските фабрики. Предвижда се също вече заложеният дял на разходите в програмата „Horizon Europe“ да се удвои до три милиарда евро годишно. Самият закон за AI обаче не се променя от представените „стратегии“.

Снимка: Getty Images / iStock

Законът за изкуствен интелект („AI Act“), който ЕС прие преди малко повече от година, е предимно закон за управление на рисковете. Той прави разграничение между различни категории риск и забранява някои приложения на AI изцяло. Така например, категоризационни системи въз основа на чувствителни характеристики като политически, религиозни и идеологически убеждения или сексуална ориентация са забранени.

ChatGPT вече може да извлича данни от останалите ви приложения

Критиките към „AI Act“ не утихват от влизането му в сила през август 2024 г. Наскоро цифрови сдружения като Bitkom и Федералната асоциация за AI изтъкнаха, че законът води до висока бюрократична и финансова тежест особено за стартиращи, малки и средни предприятия. В тази трактовка важи онова, което важи и за много други закони на ЕС, че обременяват европейската икономика и не насърчават, а възпрепятстват развитието на AI в Съюза. 

Представените стратегии целят да стимулират използването на AI в ключови сектори чрез сериозни инвестиции, но действащият AI Actпродължава да буди критики заради високата административна тежест.

