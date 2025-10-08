Фон дер Лайен иска да се наблегне на AI в тези осем сектора

Тя възнамерява да инвестира 1 млрд. евро в AI-проекти

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е известна с това, че иска през втория си мандат да постави конкурентоспособността на европейската икономика на преден план. На този фон Европейската комисия представи тази сряда в Страсбург две нови „стратегии“ за насърчаване на AI в икономиката и науката. „Желаем бъдещето на ИИ да се случва в Европа“, каза фон дер Лайен. Стратегията щяла да гарантира, че „AI first“-менталитет ще се разпространи във всички ключови отрасли, предава FAZ.

За такива ключови отрасли Комисията определя общо осем сектора, сред които здравеопазване, роботика, автомобилна и енергийна индустрия. За подкрепа на AI-проекти в тези отрасли тя възнамерява да инвестира 1 милиард евро. Това означава, че неусвоени средства от съществуващия бюджет на ЕС ще бъдат пренасочени. Освен това институцията иска с 600 млн. евро от изследователска програма „Horizon Europe“ да осигури достъп на европейските учени до европейските фабрики. Предвижда се също вече заложеният дял на разходите в програмата „Horizon Europe“ да се удвои до три милиарда евро годишно. Самият закон за AI обаче не се променя от представените „стратегии“.

Законът за изкуствен интелект („AI Act“), който ЕС прие преди малко повече от година, е предимно закон за управление на рисковете. Той прави разграничение между различни категории риск и забранява някои приложения на AI изцяло. Така например, категоризационни системи въз основа на чувствителни характеристики като политически, религиозни и идеологически убеждения или сексуална ориентация са забранени.

Критиките към „AI Act“ не утихват от влизането му в сила през август 2024 г. Наскоро цифрови сдружения като Bitkom и Федералната асоциация за AI изтъкнаха, че законът води до висока бюрократична и финансова тежест особено за стартиращи, малки и средни предприятия. В тази трактовка важи онова, което важи и за много други закони на ЕС, че обременяват европейската икономика и не насърчават, а възпрепятстват развитието на AI в Съюза.

Представените стратегии целят да стимулират използването на AI в ключови сектори чрез сериозни инвестиции, но действащият „AI Act“ продължава да буди критики заради високата административна тежест.

