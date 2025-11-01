Банковият сектор у нас с 2,8 млрд. лв. печалба и спад на лошите кредити до 2,87%

Увеличение на капитала и разходите за обезценка

Печалбата на банковата система в България продължава да расте стабилно, показват данните на Българската народна банка (БНБ). Към края на септември 2025 г. тя достига 2,8 млрд. лева, което е увеличение с 107 млн. лв. или 3,9% на годишна база, пише БТА.

Ръст на активите и кредитната дейност

През третото тримесечие на 2025 г. активите на банковата система се увеличават с 8,2 млрд. лв. (4,1%) и достигат 210,1 млрд. лв.

Брутните кредити и аванси бележат ръст от 2,2 млрд. лв. (1,7%) до 133,9 млрд. лв., въпреки отчетения спад при вземанията от други кредитни институции – с 2,5 млрд. лв. (17,7%) до 11,6 млрд. лв.

Кредитният портфейл на банките се разширява с 4,6 млрд. лв. (3,9%) до 122,1 млрд. лв., като най-съществен е ръстът при кредитите за домакинства – с 3 млрд. лв. (5,7%), от които 2,2 млрд. лв. са ипотеки.

Увеличение има и при кредитите за:

нефинансови предприятия – с 831 млн. лв. (1,5%),

други финансови предприятия – с 429 млн. лв. (4,6%),

сектор държавно управление – с 329 млн. лв. (38,9%).

Депозитите растат с над 7,5 млрд. лв.

Общата сума на депозитите в банковата система се повишава със 7,6 млрд. лв. (4,4%) до 178,2 млрд. лв.

Депозитите на домакинствата се увеличават с 4 млрд. лв. (4,2%),

на нефинансовите предприятия – с 3,7 млрд. лв. (7,5%),

на кредитните институции – със 782 млн. лв. (4,8%).

Спад е отчетен при депозитите на:

държавното управление – с 815 млн. лв. (17,3%)

други финансови предприятия – със 140 млн. лв. (3%)

Намаляват необслужваните кредити

Брутните необслужвани кредити и аванси към края на септември са 3,85 млрд. лв., спрямо 3,94 млрд. лв. през юни. Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси спада до 2,87% (при 2,99% през юни).

След приспадане на обезценките, нетната стойност на необслужваните кредити е 1,79 млрд. лв., което представлява 1,37% от общия нетен кредитен портфейл.

Увеличение на капитала и разходите за обезценка

Собственият капитал на банковата система възлиза на 25,2 млрд. лв., като нараства с 613 млн. лв. (2,5%) спрямо края на юни – основно благодарение на растящата текуща печалба.

В същото време разходите за обезценка на финансови активи се увеличават с 34 млн. лв. (7,6%) до 485 млн. лв. спрямо септември 2024 г.

Българската банкова система запазва стабилен растеж и висока рентабилност през 2025 г., с рекордни печалби, нарастващи кредити и депозити, както и с понижаващ се дял на необслужвани заеми — ясен знак за добро финансово здраве и доверие в сектора.

