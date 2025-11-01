Банковият сектор у нас с 2,8 млрд. лв. печалба и спад на лошите кредити до 2,87%

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Печалбата на банковата система в България продължава да расте стабилно, показват данните на Българската народна банка (БНБ). Към края на септември 2025 г. тя достига 2,8 млрд. лева, което е увеличение с 107 млн. лв. или 3,9% на годишна база, пише БТА.
През третото тримесечие на 2025 г. активите на банковата система се увеличават с 8,2 млрд. лв. (4,1%) и достигат 210,1 млрд. лв.
Брутните кредити и аванси бележат ръст от 2,2 млрд. лв. (1,7%) до 133,9 млрд. лв., въпреки отчетения спад при вземанията от други кредитни институции – с 2,5 млрд. лв. (17,7%) до 11,6 млрд. лв.
Кредитният портфейл на банките се разширява с 4,6 млрд. лв. (3,9%) до 122,1 млрд. лв., като най-съществен е ръстът при кредитите за домакинства – с 3 млрд. лв. (5,7%), от които 2,2 млрд. лв. са ипотеки.
Общата сума на депозитите в банковата система се повишава със 7,6 млрд. лв. (4,4%) до 178,2 млрд. лв.
Спад е отчетен при депозитите на:
Брутните необслужвани кредити и аванси към края на септември са 3,85 млрд. лв., спрямо 3,94 млрд. лв. през юни. Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси спада до 2,87% (при 2,99% през юни).
След приспадане на обезценките, нетната стойност на необслужваните кредити е 1,79 млрд. лв., което представлява 1,37% от общия нетен кредитен портфейл.
Собственият капитал на банковата система възлиза на 25,2 млрд. лв., като нараства с 613 млн. лв. (2,5%) спрямо края на юни – основно благодарение на растящата текуща печалба.
В същото време разходите за обезценка на финансови активи се увеличават с 34 млн. лв. (7,6%) до 485 млн. лв. спрямо септември 2024 г.
Българската банкова система запазва стабилен растеж и висока рентабилност през 2025 г., с рекордни печалби, нарастващи кредити и депозити, както и с понижаващ се дял на необслужвани заеми — ясен знак за добро финансово здраве и доверие в сектора.
