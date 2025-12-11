САЩ обмислят задължителни проверки на социалните мрежи за посетителите

От кандидатите се очаква да направят профилите си публични, за да може дейността им да бъде проверена

Ново предложение на Митническа и гранична защита на САЩ (CBP), публикувано тази седмица във Федералния регистър, предвижда кандидатите за електронната система за разрешение за пътуване (ESTA) да предоставят публично своята онлайн история от последните пет години. Това разрешение е необходимо за кратък престой на граждани от 41 държави с безвизов режим, като в момента данните от социалните мрежи са по избор, предава Еuronews.

Снимка: iStock

Предложението включва значително разширяване на изискваната информация. Освен активността в социалните медии, пътуващите ще трябва да предоставят всички имейл адреси и телефонни номера, използвани през последните пет години, както и данните на близките членове на семейството – имена и дати на раждане. Необичаен елемент в проекта е и възможното изискване за задължително селфи. CBP търси и разрешение за събиране на допълнителни биометрични данни като ДНК и сканиране на ириса. Предложенията остават отворени за обществено обсъждане в рамките на 60 дни.

Тези промени идват в напрегнат момент за пътуващите към САЩ. През последните месеци няколко души съобщиха, че са били върнати от границата, след като служителите са прегледали онлайн активността им и са я сметнали за прекалено критична към Доналд Тръмп или Джей Ди Ванс. Сред тях са трима германски туристи и учен, на когото е отказан вход тази пролет след проверка на телефона му. Промените съвпадат и с подготовката на страната за Световното първенство по футбол през 2026 г., когато се очакват милиони международни фенове.

Затегнатите правила за ESTA се надграждат върху вече въведените по-строги изисквания за неимигрантските визи H-1B, позволяващи на чуждестранни специалисти да работят временно в области като технологии, медицина, инженерство и право. От 15 декември всички кандидати за такива визи, както и техните семейства, ще преминават през проверка на онлайн присъствието си – практика, която вече важи за студенти и участници в обменни програми.

От кандидатите се очаква да направят профилите си публични, за да може дейността им да бъде проверена. В съобщение за новите правила Държавният департамент напомни, че „американската виза е привилегия, а не право“, като същевременно администрацията обяви планове да разшири забраната за пътуване, която може да обхване до 30 държави.

