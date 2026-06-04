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Финанси Милионерите по света стават повече от всякога през 2025 г.

Милионерите по света стават повече от всякога през 2025 г.

bTV Бизнес екип

Кои хора се определят за заможни?

Броят на милионерите по света и тяхното богатство са продължили да растат през 2025 г., достигайки нови рекордни стойности благодарение на поскъпването на акциите на фондовите пазари и отслабването на инфлационния натиск. Това показва най-новото изследване на френската консултантска компания Capgemini, чиито основни изводи са публикувани в доклада World Wealth Report, предаде Франс прес, цитира БТА. 

Според проучването броят на заможните хора, определени като лица с инвестиции и финансови активи на стойност над 1 милион долара, без да се включва основното им жилище, е нараснал със 7,9% за една година. Така през 2025 г. те достигат 25,3 милиона души, което е с близо 2 милиона повече спрямо предходната година. Общото им богатство също бележи значителен ръст – с 8,7% до рекордните 98,3 трилиона долара. 

Снимка: Getty Images / iStock

От Capgemini посочват, че основен двигател на този растеж е поскъпването на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект. Именно то е допринесло за увеличаването на богатството на заможните хора в пет от шестте географски региона, обхванати от изследването. Въпреки това богатството остава силно концентрирано, като едва 1% от най-богатите хора държат 34,8% от общото световно богатство.

В САЩ, въпреки въведените мита през 2025 г., основните борсови индекси на Уолстрийт са нараснали с между 13% и 20%, подкрепени от пониженията на лихвените проценти от Федералния резерв и засиления интерес към изкуствения интелект. В Европа инвеститорите насочиха вниманието си към компаниите от отбранителната индустрия и към мащабната програма за публични инвестиции, подготвяна в Германия. В резултат индексът DAX във Франкфурт се повиши с 23,01%, CAC в Париж – с 10,41%, FTSE MIB в Милано – с 31,46%, а FTSE 100 в Лондон – с 21,51%.

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Най-голям ръст на броя на милионерите е отчетен в Азиатско-тихоокеанския регион – 9,4%, подкрепен от силното представяне на полупроводниковия сектор. Най-сериозно увеличение е регистрирано в Япония и Китай. В Северна Америка броят на милионерите се е увеличил с 9,1%, основно благодарение на САЩ, където са се появили 736 000 нови милионери. Така общият им брой в страната достига 8,7 милиона души, което представлява ръст от 9,2%. След спад през 2024 г. Европа също отчита възстановяване с увеличение от 6,5%, като най-силен растеж е регистриран в Люксембург – 13,5%, и Германия – 11,1%, значително над отчетените 2,7% във Франция.

Увеличение на броя на милионерите е отчетено и в Африка – с 4,1%, както и в Латинска Америка – с 0,3%. Единственият регион със спад остава Близкият изток, където броят на милионерите е намалял с 1,4%, основно поради по-ниските цени на петрола през миналата година. При свръхбогатите хора с активи на стойност поне 30 милиона долара също се наблюдава растеж – броят им се е увеличил с 9,4% до около 250 000 души, а общото им богатство е нараснало с 9,7%. За нуждите на проучването през януари са били анкетирани 6510 заможни лица от Северна и Южна Америка, Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и Близкия изток. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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