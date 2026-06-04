Милионерите по света стават повече от всякога през 2025 г.

Кои хора се определят за заможни?

Броят на милионерите по света и тяхното богатство са продължили да растат през 2025 г., достигайки нови рекордни стойности благодарение на поскъпването на акциите на фондовите пазари и отслабването на инфлационния натиск. Това показва най-новото изследване на френската консултантска компания Capgemini, чиито основни изводи са публикувани в доклада World Wealth Report, предаде Франс прес, цитира БТА.

Според проучването броят на заможните хора, определени като лица с инвестиции и финансови активи на стойност над 1 милион долара, без да се включва основното им жилище, е нараснал със 7,9% за една година. Така през 2025 г. те достигат 25,3 милиона души, което е с близо 2 милиона повече спрямо предходната година. Общото им богатство също бележи значителен ръст – с 8,7% до рекордните 98,3 трилиона долара.

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От Capgemini посочват, че основен двигател на този растеж е поскъпването на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект. Именно то е допринесло за увеличаването на богатството на заможните хора в пет от шестте географски региона, обхванати от изследването. Въпреки това богатството остава силно концентрирано, като едва 1% от най-богатите хора държат 34,8% от общото световно богатство.

В САЩ, въпреки въведените мита през 2025 г., основните борсови индекси на Уолстрийт са нараснали с между 13% и 20%, подкрепени от пониженията на лихвените проценти от Федералния резерв и засиления интерес към изкуствения интелект. В Европа инвеститорите насочиха вниманието си към компаниите от отбранителната индустрия и към мащабната програма за публични инвестиции, подготвяна в Германия. В резултат индексът DAX във Франкфурт се повиши с 23,01%, CAC в Париж – с 10,41%, FTSE MIB в Милано – с 31,46%, а FTSE 100 в Лондон – с 21,51%.

Най-голям ръст на броя на милионерите е отчетен в Азиатско-тихоокеанския регион – 9,4%, подкрепен от силното представяне на полупроводниковия сектор. Най-сериозно увеличение е регистрирано в Япония и Китай. В Северна Америка броят на милионерите се е увеличил с 9,1%, основно благодарение на САЩ, където са се появили 736 000 нови милионери. Така общият им брой в страната достига 8,7 милиона души, което представлява ръст от 9,2%. След спад през 2024 г. Европа също отчита възстановяване с увеличение от 6,5%, като най-силен растеж е регистриран в Люксембург – 13,5%, и Германия – 11,1%, значително над отчетените 2,7% във Франция.

Увеличение на броя на милионерите е отчетено и в Африка – с 4,1%, както и в Латинска Америка – с 0,3%. Единственият регион със спад остава Близкият изток, където броят на милионерите е намалял с 1,4%, основно поради по-ниските цени на петрола през миналата година. При свръхбогатите хора с активи на стойност поне 30 милиона долара също се наблюдава растеж – броят им се е увеличил с 9,4% до около 250 000 души, а общото им богатство е нараснало с 9,7%. За нуждите на проучването през януари са били анкетирани 6510 заможни лица от Северна и Южна Америка, Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и Близкия изток.