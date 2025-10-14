"Малкият братовчед" на златото с нов рекорд

Цената на златото също продължава да чупи рекорди

Златната треска продължава като неговият по-малък „братовчед“ среброто също отбелязва рекордни върхове. Цените на златото се покачиха до рекордно високо ниво над 4100 долара във вторник поради засилените перспективи за намаляване на лихвите от Федералния резерв на САЩ, докато възраждащите се търговски проблеми между САЩ и Китай стимулираха залозите за сигурни убежища, включително тези за среброто, което също достигна исторически връх, пише CNBC.

Цената на златото

Снимка: iStock

Спот цената на златото се покачи с 1,3% до исторически връх от 4 162,31 долара за унция. Златото е скочило с 58% от началото на годината, като в понеделник за първи път премина критичната граница от 4100 долара.

Цената на златните злата е подкрепена от геополитическа и икономическа несигурност, очаквания за намаляване на лихвените проценти, силно изкупуване от централната банка и силен приток на средства от борсово търгувани фондове.

Анализаторите на Bank of America и Societe Generale сега прогнозират, че златото ще достигне 5000 долара до 2026 г., докато Standard Chartered повиши средната си прогноза за 2026 г. до 4488 долара.

Цената на среброто

Снимка: Агенция Митници

Цената скочи с 1,1% до 53,13 долара, достигайки рекордно високите си 53,45 долара по-рано през сесията, подкрепена от същите фактори, подкрепящи златото и свиването на спот пазара.

Трейдърите прогнозират 97% и 90% вероятност за намаление на лихвения процент с 25 базисни пункта съответно през октомври и декември. Недоходното злато обикновено се представя добре в среда с ниски лихвени проценти.

На други места, президентът на САЩ Доналд Тръмп остава на път да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея в края на октомври, заяви в понеделник министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

Последните напрежения последваха обявяването на Китай в четвъртък за разширяване на контрола върху износа на редкоземни елементи, което накара Тръмп да отговори със 100% заплаха от тарифи върху китайски стоки и контрол върху износа на критичен софтуер, произведен в САЩ, считано от 1 ноември.

Платината се повиши с 1% до 1 661,70 долара, а паладият добави 2,2% до 1 507,50 долара.

