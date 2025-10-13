Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Цената на златото отбеляза ново рекордно високо ниво
На какво се дължи увелилението?
Цената на златото достигна нов исторически връх тази сутрин. Това стана след засиленото търсене на сигурни активи на фона на възобновеното търговско напрежение между САЩ и Китай, както и нарастващите очаквания за намаляване на лихвените проценти. Среброто също продължи ръста си от края на миналата седмица и отчете нов пик, след като в петък за пръв път от 1980 г. надхвърли границата от 50 долара за тройунция, съобщава Ройтерс, цитира БТА.
Към 08:38 ч. българско време спот цената на златото се покачи с 1,5% до рекордните 4078,05 долара за тройунция. Фючърсите с доставка през декември, търгувани на борсата в САЩ, също отбелязаха ръст от 2,3% и достигнаха 4093,50 долара за тройунция.
В края на миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нов пакет от мерки, включващи 100-процентни мита върху вносните китайски стоки, както и експортен контрол за критичен софтуер. Тези действия са в отговор на ограниченията, въведени от Китай върху редкоземните елементи, и се очаква да влязат в сила от 1 ноември.
Според анализатора Кайл Рода, скорошните събития в Близкия изток не бяха особено благоприятни за златото, но сега напрежението между САЩ и Китай отново връща несигурността на пазара. Междувременно, тази сутрин среброто поскъпна с 2,7% до 51,70 долара за тройунция, продължавайки да реагира на същите стимули като златото, в комбинация с ограниченото предлагане.
Анализатори заявиха, че очакват повишение в цената на среброто в средносрочен план, задвижвано от частни инвестиции, но предупредиха за потенциална краткосрочна нестабилност и възможност от отстъпление спрямо златото. От началото на годината ценните метали като цяло са поскъпнали с около 53%, движени от геополитическата несигурност, покупки на злато от централни банки, ръст в борсово търгуваните фондове за благородни метали и очакванията за понижаване на лихвите от Федералния резерв. Платината също отбеляза ръст от 2,9% до 1635,35 долара за тройунция, а паладият – с 3,6% до 1452,50 долара.
