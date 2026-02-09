Какво е "розов данък" и защо само жените го плащат?

Как работи розовият данък на практика в България?

В модерният свят все повече феминистки организации се опитват да намалят пропастта, която разделя половете. Мъжете и жените често купуват подобни продукти за ежедневието, но изследвания, цитирани от World Economic Forum, показват, че потребителските продукти, които са насочени към жени, понякога са по-скъпи от сравними продукти, предлагани на пазара за мъже. Това се нарича „розов данък“.

Ценови различия, основани на пол

Личната хигиена е един от секторите, в който тази ценова дискриминация е изключително видна. Например сапуни, лосиони, самобръсначки и дезодоранти, които се предлагат на пазара специално за жени или мъже.

В САЩ едно правителствено проучване анализира 800 продукта, специфични за пола, от близо 100 марки. Докладът установява, че средно продуктите за лична хигиена, насочени към жените, са с 13% по-скъпи от подобни продукти за мъже. Аксесоарите и дрехите за възрастни са съответно със 7% и 8% по-скъпи. Проучването заключава, че „жените плащат хиляди долари повече през живота си, за да купуват подобни продукти като мъжете“.

Междувременно, анализ във Великобритания установи, че дамският дезодорант е средно с 8,9% по-скъп от мъжкия. Дамският хидратиращ крем за лице е с 34,28% по-скъп.

Цените в България

Проверяваме и цените в две дрогерии у нас. Дезодорант на една и съща марка – единият мъжки, единият женски, има известна разлика в цената. Милилитрите са едни и същи. Женският дезодорант струва 5,77 евро, а мъжкият 3,06 евро. Поглеждаме и към самобръсначките. Една и съща марка предлага няколко вида самобръсначки за еднократна употреба като имат определена линия само за жени в розов цвят. Проверката показва, че обикновените самобръсначки, които са 4+2 (т.е 4 самобръсначки + 2 гратис) струват 3,25 евро, а розовоти самобръсначки, които отново са 4+2 - 4,27 евро. При тези, които се продават единично също има значителна разлика – синята струва 1,46 евро, а розовата 1,61 евро.

Икономическо бреме на розовия данък

Ако в България разликата може да е няколко цента, в останалите страни ценовата пропаст е по-голяма. Розовият данък отдавна налага икономическа тежест на жените по света, особено след като жените продължават да печелят по-малко от мъжете.

Докладът за глобалната разлика между половете за 2022 г. на Световния икономически форум , публикуван през 2022 г., установява, че що се отнася до равенството в заплащането за сходна работа, само 5 от 146-те анализирани държави са постигнали резултати по-високи от 0,80. (Резултат от 1,0 би означавал пълен паритет на заплащането).

Освен това, 129 държави тази година са отчели намаление на участието на жените в работната сила спрямо мъжете. Разликата в заплащането на половете, според доклада, е един от най-важните фактори, допринасящи за общото неравенство в богатството, основано на пола.

Полагат се усилия за ограничаване на розовия данък. Всъщност Организацията на обединените нации призова държавите по света да предприемат стъпки за премахването му, за да гарантират пълноценно и равноправно участие на жените в икономиката.

Като част от разбирането на розовия данък, изследователите и политиците също така разглеждат наложените разходи за продукти, необходими на жените, които не са необходими за мъжете, като например тампоните.

Защитниците отдавна работят за намаляване или премахване на данъците върху тампоните и други женски хигиенни продукти, осъзнавайки тежестта, която те налагат на жените – особено на тези с по-ниски доходи. Няколко държави, включително Австралия, Канада, Индия и Руанда, наред с други, са премахнали данъците върху тампоните и други женски продукти.

Може да се направи извод, че феноменът „розов данък“ показва как на пръв поглед малки разлики в цените на ежедневни продукти с времето водят до системно икономическо неравенство. Дори разлика от няколко цента за един продукт, когато се повтаря редовно в продължение на месеци и години, се натрупва и води до значителни финансови загуби.

