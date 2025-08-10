Кое е осмото чудо на света според Алберт Айнщайн?

Тоес е един от най-мощните инструменти за трупане на богатство

Сложната лихва може и да не е буквално финансово чудо, но безспорно е един от най-мощните инструменти за трупане на богатство. Тя е основополагаща концепция във финансовото планиране, особено когато става въпрос за дългосрочни цели като пенсиониране или инвестиции.

Ако се използва разумно, сложната лихва може да се превърне в двигател на финансово израстване – натрупвате не само на доходност върху първоначалния капитал, но и върху вече натрупаната доходност. Но тази сила работи и в обратна посока – когато става дума за лихви по кредити, например. Ето защо разбирането й е от ключово значение.

Наблюдението на Айнщайн

„Сложната лихва е осмото чудо на света. Който я разбира – печели от нея. Който не я разбира – я плаща“, казва Айнщайн или поне често тези думи му се приписват.

Макар историците да спорят дали наистина той е неин автор, смисълът остава валиден – сложната лихва има потенциала да работи за вас или срещу вас. Айнщайн, с присъщата си прозорливост, е уловил същността на един от най-важните финансови принципи, който стои в основата на богатството, инвестициите и икономиката като цяло.

Как работи сложната лихва?

Сложната лихва работи основно чрез натрупването (compounding). То е повтарящ се процес, който може да увеличи значително както печалбите, така и разходите в дългосрочен план. Макар да е сравнително прост математически принцип, неговите дългосрочни последици не винаги са очевидни. Пренебрегването им може да бъде пагубно за финансовото ви планиране.

Експоненциален растеж

Сложната лихва води до експоненциален растеж. Финансови инструменти с лихва – като спестовни сметки, депозитни сертификати или облигации – генерират доходност, базирана на процент от инвестираната сума. Например, ако имате сметка със 100 000 долара и годишна лихва от 5%, след първата година в нея ще има 105 000 долара. През следващата година тези 5% ще се начислят върху по-голямата сума, което увеличава доходността. Колкото повече расте активът, толкова по-голяма става и възвращаемостта всяка година.

Ако сте от онези, „които печелят от нея“, според цитата на Айнщайн, тогава използвате една изключително мощна сила за натрупване на активи. Получаването на доход от вече натрупана лихва може напълно да преобрази пенсионния ви план – и то в положителна посока.

